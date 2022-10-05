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Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» выйдет 1 декабря

5 октября
2022 год

Новости кино >>
5 октября 2022
Стало известно, когда состоится релиз фантастической драмы Гамлета Дульяна «Мы», снятой по мотивам одноименного романа Евгения Замятина. Согласно пресс-службе компании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором картины, она выйдет в отечественный прокат 1 декабря текущего года.



По сюжету прошло 200 лет после катастрофы, практически уничтожившей человечество. Выжившие сумели построить совершенное Единое Государство, где у каждого – свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию, и в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с загадочной и прекрасной И-330 полностью переворачивает мир Д-503. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. И самое страшное: он узнает, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества – Единое Государство.

Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» выйдет 1 декабря
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В фильме сыграли Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарёв, Марьяна Спивак и Константин Лавроненко. Сценарий написали сам режиссер и Александр Талал. За визуальную составляющую отвечают оператор Карен Манасерян и художник-постановщик Давид Дадунашвили, а музыку сочинил композитор Михаил Афанасьев.
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Михаил Афанасьев (III)Давид ДадунашвилиГамлет ДульянЕвгений ЗамятинЮрий КолокольниковЕгор КорешковКонстантин ЛавроненкоКарен МанасерянЕлена ПодкаминскаяМарьяна СпивакАлександр ТалалДмитрий ЧеботарёвФилипп Янковский
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Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» выйдет 1 декабря фотографии
Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» выйдет 1 декабря фотографии
Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» выйдет 1 декабря фотографии
Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» выйдет 1 декабря фотографии
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