Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор

Студия 8bit
(«Бесконечные небеса
», «О моем перерождении в слизь
») готовит аниме-сериал по сёнэн-манге Букими Мики
«Стесняшка
» (Shy). Конкретных дат нет, но есть тизер.
Это история о международной коалиции людей с суперспособностями, спасших планету от Третьей мировой войны. Протагонистка, 14-летняя ученица средней школы Тэру Момидзияма, крайне застенчива, не любит быть в центре внимания и постоянно сомневается в своих талантах. Несмотря на страхи и неопытность, Тэру стремиться стать лучше и оправдать возложенные на нее ожидания (в свободное от борьбы с негодяями время). Ведь ее помощь нужна жителям Японии.
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Рецензия на «Ликорис Рекойл»
В режиссерском кресле расположился Масаоми Андо
(«Туалетный мальчик Ханако
», «Хакумэй и Микоти
»), а над озвучкой робкой спасительницы трудится Сино Симодзи
(Аой Низато из «Деревенской глубинки: каникулы
», Лукиус Орифламм из «Мемуаров Ванитаса
»).
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