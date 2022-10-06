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Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор

6 октября
2022 год

Новости кино >>
6 октября 2022

Студия 8bitБесконечные небеса», «О моем перерождении в слизь») готовит аниме-сериал по сёнэн-манге Букими Мики «Стесняшка» (Shy). Конкретных дат нет, но есть тизер.



Это история о международной коалиции людей с суперспособностями, спасших планету от Третьей мировой войны. Протагонистка, 14-летняя ученица средней школы Тэру Момидзияма, крайне застенчива, не любит быть в центре внимания и постоянно сомневается в своих талантах. Несмотря на страхи и неопытность, Тэру стремиться стать лучше и оправдать возложенные на нее ожидания (в свободное от борьбы с негодяями время). Ведь ее помощь нужна жителям Японии.

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В режиссерском кресле расположился Масаоми АндоТуалетный мальчик Ханако», «Хакумэй и Микоти»), а над озвучкой робкой спасительницы трудится Сино Симодзи (Аой Низато из «Деревенской глубинки: каникулы», Лукиус Орифламм из «Мемуаров Ванитаса»).

Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор
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Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор фотографии
Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор фотографии
Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор фотографии
Супергероиня-школьница «Стесняшка» заступает в дозор фотографии
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