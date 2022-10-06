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Онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ объявили о трехлетнем стратегическом партнерстве

6 октября
2022 год

Новости кино >>
6 октября 2022
Онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ подписали соглашение о стратегическом партнерстве сроком на три года. Сделка предусматривает совместное производство сериалов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ объявили о трехлетнем стратегическом партнерстве
фото: Пресс-служба НТВ / Съемки сериала "Лихач"

В копродукции планируется выпустить детективные сериалы «Пустые города» о распространении вируса и «Страх над Невой», основанный на реальной истории о серии убийств в Ленинграде в 1967 году. Работа над ними начнется в 2023 году, а премьеры намечены на конец 2023 – начало 2024 года. Расходы на производство сериалов будут поделены пополам между партнерами.

Также в рамках соглашения Иви эксклюзивно выпустит 12 премьерных сериалов НТВ, на сайте телеканала их выкладывать не планируется. НТВ, в свою очередь, выпустит в эфире оригинальные сериалы Иви — какие именно, пока неизвестно.

Первая пакетная сделка между телекомпанией НТВ и онлайн-кинотеатром Иви была заключена в 2017 году. В рамках этого сотрудничества Иви получил доступ как к новинкам НТВ, так и к сериалам из библиотеки.

Практика совместного производства контента медиакомпаниями получила распространение в последние несколько лет. У НТВ также есть опыт сотрудничества по копродукции: сериалы «За час до рассвета» в партнерстве с Wink и more.tv, «Немцы» – с KION, «Абсурд», «Взрыв» и «Мастер» – с PREMIER. Иви был инвестором сериала «По колено», в создании которого принимал участие телеканал СТС.
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