Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда

«Карл всегда вдохновлял меня. Он был настоящим эрудитом, художником, новатором, лидером и, самое главное, добрым человеком. Мы хотим со всем уважением создать оду в его честь, раздвигая при этом границы жанра», — отметил Лето.
Актер также выступает исполнительным продюсером картины наряду с CEO модного дома Пьером Паоло Риги, советником по бренду и личным коммуникациям Каролин Лебар и персональным помощником кутюрье Себастьяном Жондо, который продолжает работу с брендом в качестве консультанта по стилю.
Риги отметил, что к ним на протяжении нескольких лет обращались голливудские продюсеры с намерениями сделать байопик о Лагерфельде, но только предложение Лето действительно убедило их в том, что история будет рассказана в соответствии с художественным видением самого кутюрье. На данный момент для проекта ищут режиссера.
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