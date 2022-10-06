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Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда

6 октября
2022 год

Новости кино >>
6 октября 2022
Джаред Лето исполнит главную роль в байопике о знаменитом модельере Карле Лагерфельде, сообщает Deadline.

Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда
фото: deadline.com

«Карл всегда вдохновлял меня. Он был настоящим эрудитом, художником, новатором, лидером и, самое главное, добрым человеком. Мы хотим со всем уважением создать оду в его честь, раздвигая при этом границы жанра», — отметил Лето.

Актер также выступает исполнительным продюсером картины наряду с CEO модного дома Пьером Паоло Риги, советником по бренду и личным коммуникациям Каролин Лебар и персональным помощником кутюрье Себастьяном Жондо, который продолжает работу с брендом в качестве консультанта по стилю.

Риги отметил, что к ним на протяжении нескольких лет обращались голливудские продюсеры с намерениями сделать байопик о Лагерфельде, но только предложение Лето действительно убедило их в том, что история будет рассказана в соответствии с художественным видением самого кутюрье. На данный момент для проекта ищут режиссера.
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