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«Цвет граната» Параджанова покажут 9 ноября в московском киноцентре «Октябрь»

6 октября
2022 год

Новости кино >>
6 октября 2022
Специальный показ фильма Сергея Параджанова «Цвет граната» пройдет 9 ноября в московском киноцентре «Октябрь». После сеанса состоится обсуждение со зрителями, сообщается на сайте журнала «Искусство кино».

«Цвет граната» Параджанова покажут 9 ноября в московском киноцентре «Октябрь»

Поэтическая кинопритча Сергея Параджанова о загадочном армянском поэте Саят-Нове была снята в 1968 году на киностудии «Арменфильм». С помощью пластических и визуальных образов автор передает духовный мир поэта, историю его любви, отношение к религии, светской власти, народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения лежат в чисто изобразительной плоскости.

Съемки проходили в церкви Святого Иоанна села Ардви Лорийской области Армении. Под давлением цензуры Параджанов вынужден был полностью перемонтировать фильм, изменив название «Саят-Нова» на «Цвет граната». В 1973 году для выпуска на советские экраны фильм еще раз перемонтировал режиссер Сергей Юткевич. Тем не менее даже в этой версии можно насладиться парадоксальным, новаторским киноязыком Параджанова.

Показ пройдет с 35-мм пленки при поддержке проекта КАРО.Арт и Национального киноцентра Армении.
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