Екатерина Панасюк окажется «За каменной стеной»

По сюжету Варя живет с бабушкой, подрабатывает репетитором у сына местного бизнесмена Вадима, готовится поступать в аспирантуру и мечтает о свадьбе с женихом Толиком, уехавшим в Москву на заработки. Однако её планам не суждено было сбыться: находчивый Толик вернулся с новой невестой-москвичкой. Экзамены в аспирантуру провалены, да ещё и бабушке срочно требуется операция. Варю поддерживает Вадим, которому она всегда была симпатична. Назло Толику она принимает его помощь и ухаживания. Не за горами и свадьба – Вадим обещает, что она будет «как за каменной стеной». Но жизнь с нелюбимым мужем и чужим сыном мало похожа на сказку.
«Моя героиня очень искренний человек. Она чистое, наивное существо, а это настоящая редкость. Мне было интересно, смогу ли я воспринимать всё, что происходит, так же с открытым сердцем и душой», — отметила Екатерина Панасюк.
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