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Ольга Дибцева сняла свой первый полный метр «Я — богиня»

7 октября
2022 год

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7 октября 2022
В Санкт-Петербурге завершились съемки комедии «Я — богиня» с Сашей Бортич в главной роли. Проект стал режиссерским дебютом актрисы Ольги Дибцевой, сообщает пресс-служба компании-дистрибьютора «Централ Партнершип».

Ольга Дибцева сняла свой первый полный метр «Я — богиня»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только непонятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное.

В фильме также снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин и Александр Мосин. За визуальную составляющую отвечали оператор Иван Соломатин и художник-постановщик Евгения Илюшина.

«Пока еще не верится, но я сняла свой первый полнометражный фильм. Это было незабываемо круто, чувствую себя новым человеком. Мы с соавтором Александром Собичевским работали над сценарием почти три года, и сейчас по ощущениям кино получается именно таким, как мы его и задумывали — дерзким, смешным и нежным», — говорит Дибцева.
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