Ольга Дибцева сняла свой первый полный метр «Я — богиня»

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В новой мелодраме телеканала «Dомашний» также сыграл Игорь Теплов

6 октября

«Цвет граната» Параджанова покажут 9 ноября в московском киноцентре «Октябрь»

Поэтическая кинопритча режиссера вышла на экраны в 1973 году