Документальную ленту Сергея Кальварского «Волнами» назвали лучшей на Международном кинофестивале «Евразийский мост»

VI Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший с 1 по 5 октября в Ялте, подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала шри-ланкийская лента «Мария. Ангел океана» Аруны Джаявардана, в конкурсе документального кино лучшей была признана картина Сергея Кальварского «Волнами», сообщает пресс-служба смотра.
Среди игровых лент остальные награды распределились следующим образом: приз за лучшую режиссерскую работу получил Натеш Хегде, поставивший фильм «Педро», а специального упоминания жюри удостоилась «Велга» Анастасии Нечаевой. В секции документального кино жюри отдельно отметило ленту «Иванова Лествица» Николая Бема — «за внимательный и пристальный взгляд на исчезающий уклад жизни».
В международное жюри игрового конкурса в этом году вошли режиссер и продюсер Кулдип Патель (Индия), российский актер, режиссер и продюсер Кирилл Зайцев, председателем жюри стал режиссер и сценарист Эрнест Абдыжапаров (Кыргызстан). Конкурс документального кино оценивали режиссер Чан Гун-хо (Республика Корея), кинокритик и продюсер из Болгарии Александр Донев. Председателем жюри выступила режиссер Галина Адамович (Беларусь).
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