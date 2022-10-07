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Документальную ленту Сергея Кальварского «Волнами» назвали лучшей на Международном кинофестивале «Евразийский мост»

7 октября
2022 год

Новости кино >>
7 октября 2022
VI Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший с 1 по 5 октября в Ялте, подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала шри-ланкийская лента «Мария. Ангел океана» Аруны Джаявардана, в конкурсе документального кино лучшей была признана картина Сергея Кальварского «Волнами», сообщает пресс-служба смотра.

Документальную ленту Сергея Кальварского «Волнами» назвали лучшей на Международном кинофестивале «Евразийский мост»
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»

Среди игровых лент остальные награды распределились следующим образом: приз за лучшую режиссерскую работу получил Натеш Хегде, поставивший фильм «Педро», а специального упоминания жюри удостоилась «Велга» Анастасии Нечаевой. В секции документального кино жюри отдельно отметило ленту «Иванова Лествица» Николая Бема — «за внимательный и пристальный взгляд на исчезающий уклад жизни».

В конкурсной программе было представлено 8 игровых и 8 документальных фильмов. Всего за 5 дней зрителям показали 28 картин из 12 стран. Фестиваль открывал фильм Натальи Назаровой «Плакать нельзя», а на закрытии смотра показали ленту Юсупа Разыкова «Французский мастер» с Алексеем Гуськовым и Анной Чиповской в главных ролях.

В международное жюри игрового конкурса в этом году вошли режиссер и продюсер Кулдип Патель (Индия), российский актер, режиссер и продюсер Кирилл Зайцев, председателем жюри стал режиссер и сценарист Эрнест Абдыжапаров (Кыргызстан). Конкурс документального кино оценивали режиссер Чан Гун-хо (Республика Корея), кинокритик и продюсер из Болгарии Александр Донев. Председателем жюри выступила режиссер Галина Адамович (Беларусь).
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персоны
Эрнест АбдыжапаровАлексей ГуськовКирилл Зайцев (II)Сергей КальварскийНаталья Назарова (II)Анастасия Нечаева (II)Юсуп РазыковАнна Чиповская
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