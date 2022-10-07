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Завершены съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

7 октября
2022 год

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7 октября 2022

Съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» подошли к концу. Премьера сериала запланирована в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ в 2023 году, сообщает пресс-служба кинокомпании Good Story Media.

Завершены съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: Пресс-служба кинокомпании Good Story Media

Действие третьего сезона развернется спустя два года после событий второго — летом 1996 года в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре сюжета не политические перипетии, а как и прежде, судьбы главных героев-подростков. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями.

«Этот сезон про растерянность перед будущим, уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все также испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям, в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете – из нашей жизни, и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», — отметил Петр Внуков, креативный продюсер и автор сценария.

Завершены съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: Пресс-служба кинокомпании Good Story Media

К своим ролям в новом сезоне вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Юра Борисов, Артур Бесчастный и Аскар Нигамедзянов. Каст продолжения пополнили Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов и Дмитрий Куличков. За режиссуру вновь отвечал Антон Федоров, поставивший второй сезон.

Период постпродакшена займет около полугода, после чего уже будет объявлена точная дата выхода нового сезона. Что касается дальнейшего продления сериала, то его авторы считают, что это вполне возможно.
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Юра БорисовПётр ВнуковЕгор ГубаревПолина ГухманВалентина ЛяпинаФёдор РощинВиктор СухоруковВарвара Шмыкова
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