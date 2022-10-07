Завершены съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» подошли к концу. Премьера сериала запланирована в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ в 2023 году, сообщает пресс-служба кинокомпании Good Story Media.
фото: Пресс-служба кинокомпании Good Story Media
Действие третьего сезона развернется спустя два года после событий второго — летом 1996 года в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре сюжета не политические перипетии, а как и прежде, судьбы главных героев-подростков. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями.
«Этот сезон про растерянность перед будущим, уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все также испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям, в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете – из нашей жизни, и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», — отметил Петр Внуков, креативный продюсер и автор сценария.
Период постпродакшена займет около полугода, после чего уже будет объявлена точная дата выхода нового сезона. Что касается дальнейшего продления сериала, то его авторы считают, что это вполне возможно.
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