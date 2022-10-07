Фильм Михаила Бородина «Продукты 24» примет участие в Токийском кинофестивале

Фильм Михаила Бородина
«Продукты 24
» покажут на 35-м Токийском международном кинофестивале в рамках программы «Мировой фокус», которая традиционно состоит из картин, участвовавших в мировых кинофестивалях, но еще не показанных в Японии, сообщается на сайте
смотра.
В основу сюжета «Продуктов 24» легла реальная история «гольяновских рабов», которая стала известна широкой общественности в 2012 году. Мировая премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале этого года, где она была удостоена Приза Европейской конфедерации художественного кино.
«Продукты 24» – дебютная художественная картина режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных фильмов, которые участвовали в международных смотрах. В их числе лента «Я нормальный
», показанная в конкурсной программе La Semaine de la Critique на Каннском кинофестивале в 2018 году, и «Регистрация
», участник конкурсной программы Odense Film Festival 2020.
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