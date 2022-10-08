Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю

Финальный серии арки «Каменный океан» из вселенной «Невероятных приключений ДжоДжо
» поступят на Netflix 1 декабря. Очередной спин-офф «Детектива Конана
», посвященный полицейской академии
, пополнится новым эпизодом 29 октября. Тираж манги «Семья шпиона
» перевалил за 26,5 миллионов проданных копий, а «Ван-Пис. Красный фильм
» заработал в прокате более $112 миллионов и занимает шестое место в списке самых кассовых аниме в истории (и 11-е — среди всех премьер японского проката; догоняет «Гарри Поттера и тайную комнату
»).
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
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Самые интересные аниме этой осени
Официальный сайт философского сёнэна
«Для тебя, Бессмертный
» поделился новым промо-роликом ко второму сезону.
В свежем трейлере показали новых персонажей, а заодно — кусочек опенинга Pink Blood от Хикару Утады
. Новая порция приключений Фуши (некогда — загадочной сферы, принявшей форму юноши) станет доступна
зрителям 23 октября. Вместо Brain’s Base
(«Дюрарара!!
», «Тетрадь дружбы Нацумэ
») производственную эстафету перехватила студия Drive
(третий сезон «Да благословят боги сей расчудесный мир!
» и многострадальная «Спираль
»).
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«Гангрейв» — классический сёнэн про бессмертного героя
Студия Pierrot
(«Наруто
», «Токийский гуль
») готовит полнометражное аниме «Черный клевер: Меч Короля магов
». Это — самостоятельная история, подробностей о которой нет даже в манге Юки Табаты
. Лента стартует 31 марта 2023 года, но с деталями можно ознакомиться уже сейчас в новом тизере.
Оригинальный фильм разворачивается в сеттинге сёнэн-франшизы «Черный клевер
», рассказывающей о двух сиротах — Асте и Юно. Пытаясь спасти друга, Аста получает редчайший гримуар с пятилистным клевером, раскрывает свою истинную силу и вместе с товарищем отправляется в путешествие, надеясь получить титул Короля магов.
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Рецензия на «Магическую битву 0», чьи герои также меряются колдовской силой
С Pierrot
мы еще не закончили. Студия также выложила очередной тизер к «Тысячелетней кровавой войне
» — финалу легендарного сериала «Блич
», который поклонники манги ждали больше десяти лет.
Много информации из видео не выудишь, зато эпичности ему не занимать. Эпохальное противостояние между квинси и Обществом Душ состоится 20 октября
.
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Поиски себя и война с корпорациями в аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Фантастическая история Расуко Окумы
«Телепат звездной пыли
» получит аниме-адаптацию. Удобно, что последний том манги выходит 27 октября. Прочие подробности пока не раскрываются.
Нелюдимая старшеклассница Конохоси Умика — девушка не от мира сего. Однажды она встречает таинственную незнакомку, именующей себя настоящей инопланетянкой. Обретя друг в друге родственные души, Умика и ее новая приятельница решают отправиться в космическое путешествие.
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Дружба и инопланетяне в этапном сёдзё «Супердевчонки»
Соскучились по хрустящему исекаю? Нехватку реинкарнирующих попаданцев в организме призвана восполнить экранизация ранобэ «Непобедимый Святой: Путь, которым я иду, чтобы выжить в другом мире
».
Пока не то что конкретных дат — даже вывеска студии не объявлена. Ранобэ посвящено развлечению верховных существ: однажды бог судьбы проспорил верховному демиургу Галдардии пари и должен уплатить долг в десять душ. Среди них оказалась и душа одного офисного сотрудника, который впоследствии воскресился в нечто удивительное.
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