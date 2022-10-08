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Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю

8 октября
2022 год

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8 октября 2022

Финальный серии арки «Каменный океан» из вселенной «Невероятных приключений ДжоДжо» поступят на Netflix 1 декабря. Очередной спин-офф «Детектива Конана», посвященный полицейской академии, пополнится новым эпизодом 29 октября. Тираж манги «Семья шпиона» перевалил за 26,5 миллионов проданных копий, а «Ван-Пис. Красный фильм» заработал в прокате более $112 миллионов и занимает шестое место в списке самых кассовых аниме в истории (и 11-е — среди всех премьер японского проката; догоняет «Гарри Поттера и тайную комнату»).

Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

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Официальный сайт философского сёнэна «Для тебя, Бессмертный» поделился новым промо-роликом ко второму сезону.



В свежем трейлере показали новых персонажей, а заодно — кусочек опенинга Pink Blood от Хикару Утады. Новая порция приключений Фуши (некогда — загадочной сферы, принявшей форму юноши) станет доступна зрителям 23 октября. Вместо Brain’s BaseДюрарара!!», «Тетрадь дружбы Нацумэ») производственную эстафету перехватила студия Drive (третий сезон «Да благословят боги сей расчудесный мир!» и многострадальная «Спираль»).

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Студия PierrotНаруто», «Токийский гуль») готовит полнометражное аниме «Черный клевер: Меч Короля магов». Это — самостоятельная история, подробностей о которой нет даже в манге Юки Табаты. Лента стартует 31 марта 2023 года, но с деталями можно ознакомиться уже сейчас в новом тизере.



Оригинальный фильм разворачивается в сеттинге сёнэн-франшизы «Черный клевер», рассказывающей о двух сиротах — Асте и Юно. Пытаясь спасти друга, Аста получает редчайший гримуар с пятилистным клевером, раскрывает свою истинную силу и вместе с товарищем отправляется в путешествие, надеясь получить титул Короля магов.

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С Pierrot мы еще не закончили. Студия также выложила очередной тизер к «Тысячелетней кровавой войне» — финалу легендарного сериала «Блич», который поклонники манги ждали больше десяти лет.



Много информации из видео не выудишь, зато эпичности ему не занимать. Эпохальное противостояние между квинси и Обществом Душ состоится 20 октября.

Читать Поиски себя и война с корпорациями в аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Фантастическая история Расуко Окумы «Телепат звездной пыли» получит аниме-адаптацию. Удобно, что последний том манги выходит 27 октября. Прочие подробности пока не раскрываются.

Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю

Нелюдимая старшеклассница Конохоси Умика — девушка не от мира сего. Однажды она встречает таинственную незнакомку, именующей себя настоящей инопланетянкой. Обретя друг в друге родственные души, Умика и ее новая приятельница решают отправиться в космическое путешествие.

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Соскучились по хрустящему исекаю? Нехватку реинкарнирующих попаданцев в организме призвана восполнить экранизация ранобэ «Непобедимый Святой: Путь, которым я иду, чтобы выжить в другом мире».

Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю

Пока не то что конкретных дат — даже вывеска студии не объявлена. Ранобэ посвящено развлечению верховных существ: однажды бог судьбы проспорил верховному демиургу Галдардии пари и должен уплатить долг в десять душ. Среди них оказалась и душа одного офисного сотрудника, который впоследствии воскресился в нечто удивительное.

Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю
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БличБлич: Тысячелетняя кровавая войнаВан-Пис: Красный фильмГарри Поттер и тайная комнатаДа благословят боги сей расчудесный мир!Детектив КонанДля тебя, БессмертныйДюрарара!!НарутоНевероятные приключения ДжоДжоСемья шпионаСпиральТетрадь дружбы НацумэТокийский гульЧёрный клевер

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Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю фотографии
Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю фотографии
Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю фотографии
Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю фотографии
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