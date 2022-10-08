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Александра Каштанова и Иван Зайцев сыграли в мелодраме «Вероника»

8 октября
2022 год

Новости кино >>
8 октября 2022
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Гиргеля «Вероника», заказанной «Dомашним». Главные роли в мини-сериале исполнили Александра Каштанова и Иван Зайцев, уточняет пресс-служба телеканала.

Александра Каштанова и Иван Зайцев сыграли в мелодраме «Вероника»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Вероника возвращается в свой родной город, чтобы отомстить за смерть отца, погибшего много лет назад при странных обстоятельствах – он упал в воду, катаясь в лодке со своей новоиспеченной женой. Карина была под подозрением, но следствие тогда зашло в тупик, дело закрыли, а Вероника попала в детдом – девочка осталась сиротой. В родном городе Вероника встречает свою первую любовь Павла, с которым дружила еще в детдоме. Молодые люди понимают, что их чувства не угасли. Узнав, что в дом Карины требуется домработница, главная героиня решает, что это шанс – она намерено устраивается на работу в дом к мачехе. Вероника шаг за шагом приближается к реализации своего плана – вывести Карину на чистую воду и увидеть ее на скамье подсудимых. Кажется, что ничего не может помешать ее возмездию, но на пути оказывается любовь.

По словам Александры Каштановой, «Вероника — очень сложный персонаж, с серьезной судьбой. Со стороны кажется, что у нее все хорошо, она готовится к свадьбе, ведет собственный бизнес, но на самом деле это лишь отдушина. Встретив свою первую любовь, она понимает, что способна на это чувство. Но горечь и беда этой ситуации в том, что они не могут быть вместе».

Александра Каштанова и Иван Зайцев сыграли в мелодраме «Вероника»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Компанию исполнителям главных ролей составят Анна Бреннер-Вартаньян, Таисия Орлова, Сергей Чекерес, Дмитрий Давидович и другие актеры. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Виктор Гончар и художник-постановщик Валерий Юркевич, а за музыку — композитор Глеб Белкин.

«Герой мне полюбился с первого прочтения сценария. За мужественной внешностью человека, закаленного непростым детством, кроется очень глубокая личность. Со стороны он брутальный полицейский, а в душе искренний, порой наивный, местами ранимый молодой человек с очень большим и теплым сердцем. Пожалуй, в этом мы похожи с моим героем», — рассказал о своем персонаже Иван Зайцев.
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Александра Каштанова и Иван Зайцев сыграли в мелодраме «Вероника» фотографии
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