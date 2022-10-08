Велме Динкли из «Скуби-Ду!» посвятят сольный мультсериал

У Велмы Динкли из «Скуби-Ду!
» появится сольник. Согласно THR
, анимационный сериал «Велма» готовит стриминговый сервис HBO Max.
Титульный персонаж заговорит голосом Минди Калинг
— она же выступит продюсером шоу. Компанию ей составят Констанс Ву
, которая озвучит Дафну, Сэм Ричардсон
в качестве Норвилла (он же Шэгги) и Гленн Хауэртон
, получивший роль Фреда. Все трое состояли вместе с Велмой в «Корпорации "Тайна"».
В актерском составе также числятся Джейн Линч
, Уонда Сайкс
, Расселл Питерс
, Мелисса Фумеро
, Стивен Рут
, Гэри Коул
, Кен Люн
, Черри Джонс
, Фрэнк Уэлкер
, Дебби Райан
, «Вейрд» Эл Янкович, Фортюн Файмстер, Ивонн Орджи, Сараю Блю, Николь Байер, Минг-На Вен, Шей Митчелл, Кулап Вилейсэк и Карл-Энтони Таунс.
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«Скуби-ду»: Собачья жизнь супергероев
Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, получил «взрослый» рейтинг R, т.е. его смогут посмотреть зрители, достигшие 18 лет. Сериал, посвященный происхождению Велмы, выйдет в 2023 году.
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