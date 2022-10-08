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Велме Динкли из «Скуби-Ду!» посвятят сольный мультсериал

8 октября
2022 год

Новости кино >>
8 октября 2022
У Велмы Динкли из «Скуби-Ду!» появится сольник. Согласно THR, анимационный сериал «Велма» готовит стриминговый сервис HBO Max.

Велме Динкли из «Скуби-Ду!» посвятят сольный мультсериал
фото: ew.com

Титульный персонаж заговорит голосом Минди Калинг — она же выступит продюсером шоу. Компанию ей составят Констанс Ву, которая озвучит Дафну, Сэм Ричардсон в качестве Норвилла (он же Шэгги) и Гленн Хауэртон, получивший роль Фреда. Все трое состояли вместе с Велмой в «Корпорации "Тайна"».

В актерском составе также числятся Джейн Линч, Уонда Сайкс, Расселл Питерс, Мелисса Фумеро, Стивен Рут, Гэри Коул, Кен Люн, Черри Джонс, Фрэнк Уэлкер, Дебби Райан, «Вейрд» Эл Янкович, Фортюн Файмстер, Ивонн Орджи, Сараю Блю, Николь Байер, Минг-На Вен, Шей Митчелл, Кулап Вилейсэк и Карл-Энтони Таунс.

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Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, получил «взрослый» рейтинг R, т.е. его смогут посмотреть зрители, достигшие 18 лет. Сериал, посвященный происхождению Велмы, выйдет в 2023 году.
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Констанс ВуЧерри ДжонсМинди КалингГэри КоулДжейн ЛинчКен ЛюнРасселл Питерс (II)Дебби РайанСэм РичардсонСтивен РутУонда СайксФрэнк УэлкерМелисса ФумероГленн Хауэртон
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