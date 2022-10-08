Джон Уотерс вернется к режиссуре после 20-летнего перерыва

Создатель «Плаксы
» и «Мамочки-маньячки
» Джон Уотерс
вернется в режиссуру после почти 20-летнего перерыва. Режиссер адаптирует для кино собственный роман «Лгунья» (Liarmouth), опубликованный в текущем году, уточняет Deadline
.
Зрителям поведают о Марше Спринкл — воровке чемоданов, мошеннице и мастере маскировки. Собаки и дети ее ненавидят, а собственная семья хочет смерти. Она умна, она в отчаянии, она обеспокоена, и она в бегах. Маршу называют лгуньей, пока один сумасшедший не заставит ее сказать правду. Финансами фильм обеспечит студия Village Roadshow Entertainment.
«Это самая безумная вещь, которую я писал за последнее время, поэтому вполне логично, что такой шокирующий роман вновь запустит мою карьеру. Взволнован возвращением в кинобизнес, надеюсь, что это принесет сумасшедшую радость отчаянным зрителям по всему миру», —
цитирует издание Уотерса.
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Последней режиссерской работой постановщика является «Грязный стыд
», вышедший в 2004 году.
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