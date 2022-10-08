Вигго Мортенсен поставит вестерн «Мертвые не тронут»

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Джон Уотерс вернется к режиссуре после 20-летнего перерыва

Александра Каштанова и Иван Зайцев сыграли в мелодраме «Вероника»

8 октября

Пришельцы, добрые и не очень: главные новости аниме за неделю

Приложи к душевным ранам «Тысячелетней кровавой войны» «Черный клевер» — ведь этот дайджест «Для тебя, Бессмертный»