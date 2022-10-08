Вигго Мортенсен
поставит вестерн «Мертвые не тронут» (The Dead Don’t Hurt) с собой в главной роли, сообщает Variety
.
Компанию Мортенсену и исполнительнице ключевой женской роли Вики Крипс
составят Дэнни Хьюстон
, Гаррет Диллахант
, Лэнс Хенрикссен
, Том Бейтман
, Эрл Браун
и Солли Маклеод. Съемки начнутся на следующей неделе в Канаде, но основной локацией для фильма послужит мексиканский Дуранго. Мортенсен дебютировал в качестве режиссера драмой «Падение
», вышедшей в 2020 году.
События картины развернутся в 1860-х годах. Крипс предстанет в образе независимой Вивьен Ле Коди, которая заводит отношения с датским иммигрантом Хольгером Олсеном (Мортенсен). После встречи с Олсеном в Сан-Франциско она соглашается поехать с ним в его дом, расположенный недалеко от тихого городка Элк-Флэтс, где они начинают совместную жизнь. Однако Гражданская война разделяет их, оставляя Вивьен на произвол судьбы в месте, контролируемом могущественным владельцем ранчо Альфредом Джеффрисом (Диллахант) и его жестоким своенравным сыном Уэстоном Джеффрисом (Маклеод), которым помогает коррумпированный мэр Рудольф Шиллер (Хьюстон). Возможное возвращение Олсена бросает вызов их отношениям.
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