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Вигго Мортенсен поставит вестерн «Мертвые не тронут»

8 октября
2022 год

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8 октября 2022
Вигго Мортенсен поставит вестерн «Мертвые не тронут» (The Dead Don’t Hurt) с собой в главной роли, сообщает Variety.

Вигго Мортенсен поставит вестерн «Мертвые не тронут»
фото: theplaylist.net

Компанию Мортенсену и исполнительнице ключевой женской роли Вики Крипс составят Дэнни Хьюстон, Гаррет Диллахант, Лэнс Хенрикссен, Том Бейтман, Эрл Браун и Солли Маклеод. Съемки начнутся на следующей неделе в Канаде, но основной локацией для фильма послужит мексиканский Дуранго. Мортенсен дебютировал в качестве режиссера драмой «Падение», вышедшей в 2020 году.

События картины развернутся в 1860-х годах. Крипс предстанет в образе независимой Вивьен Ле Коди, которая заводит отношения с датским иммигрантом Хольгером Олсеном (Мортенсен). После встречи с Олсеном в Сан-Франциско она соглашается поехать с ним в его дом, расположенный недалеко от тихого городка Элк-Флэтс, где они начинают совместную жизнь. Однако Гражданская война разделяет их, оставляя Вивьен на произвол судьбы в месте, контролируемом могущественным владельцем ранчо Альфредом Джеффрисом (Диллахант) и его жестоким своенравным сыном Уэстоном Джеффрисом (Маклеод), которым помогает коррумпированный мэр Рудольф Шиллер (Хьюстон). Возможное возвращение Олсена бросает вызов их отношениям.
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