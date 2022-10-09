Киану Ривз расстался с «Дьяволом в белом городе»

Киану Ривз
расстался с командой экранизации романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе
», который разрабатывается для стримингового сервиса Hulu. Актер должен был сыграть архитектора Дэниэла Бёрнэма, уточняет Variety
.
Съемки еще не начались, и в настоящий момент ищут замену Ривзу. За постановку первых двух эпизодов сериала отвечает Тодд Филд
. Продюсерами выступят Леонардо ДиКаприо
и Мартин Скорсезе
. Актер приобрел права на адаптацию книги в 2010 году, а режиссер числился постановщиком адаптации, которая изначально задумывалась как полнометражный фильм для Paramount.
В романе Ларсона речь идет о серийном убийце Генри Говарде Холмсе и архитекторе Дэниэле Бёрнэме, чье знакомство друг с другом на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго тесно связало их судьбы. Именно благодаря Бёрнэму был построен отель, где Холмс мучил и убивал молодых женщин.
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