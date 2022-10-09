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Николас Холт присматривается к «Носферату»

9 октября
2022 год

Новости кино >>
9 октября 2022

Николас Холт в случае успешных переговоров может сыграть в ремейке «Носферату», который уже несколько лет планирует запустить Роберт Эггерс, уверяет Deadline.

Титульная роль закреплена за Биллом Скарсгардом. В картине производства студии Focus Features также заявлена Лили-Роуз Депп. За сценарий отвечает сам Эггерс, а в продюсерской команде присутствует Крис Коламбус.

Николас Холт присматривается к «Носферату»
фото: joblo.com

В переосмыслении классической картины Фридриха Мурнау, вышедшей в 1922 году, речь пойдет о трансильванском вампире, который преследует молодую девушку.

В 2019-м Эггерс планировал снять в главных ролях Аню Тейлор-Джой и Гарри Стайлса, но производство было поставлено на паузу, и постановщик занялся съемками «Варяга».
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