Николас Холт присматривается к «Носферату»

Николас Холт
в случае успешных переговоров может сыграть в ремейке «Носферату
», который уже несколько лет планирует запустить Роберт Эггерс
, уверяет Deadline
.
Титульная роль закреплена за Биллом Скарсгардом
. В картине производства студии Focus Features также заявлена Лили-Роуз Депп
. За сценарий отвечает сам Эггерс, а в продюсерской команде присутствует Крис Коламбус
.
В переосмыслении классической картины Фридриха Мурнау
, вышедшей в 1922 году, речь пойдет о трансильванском вампире, который преследует молодую девушку.
В 2019-м Эггерс планировал снять в главных ролях Аню Тейлор-Джой
и Гарри Стайлса
, но производство было поставлено на паузу, и постановщик занялся съемками «Варяга
».
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