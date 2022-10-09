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Второй сезон «Благих знамений» выйдет летом 2023 года

9 октября
2022 год

Новости кино >>
9 октября 2022

Появилась примерная дата выхода второго сезона фэнтези-сериала «Благие знамения», основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Согласно Collider, продолжение шоу выйдет летом 2023 года.


В новых эпизодах Майкл Шин и Дэвид Теннант вновь воплотят образы ангела Азирафаэля и демона Кроули. В режиссерское кресло вернется шоураннер сериала Дуглас Маккиннон, а Нил Гейман снова выступит в качестве продюсера. Второй сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime.

Изначально проект разрабатывался как мини-сериал и не предполагал продолжение, поэтому сюжет второго сезона выйдет за рамки первоисточника. Предотвратив апокалипсис, Азирафаэль и Кроули начнут мирную жизнь среди простых смертных в лондонском Сохо. Но вскоре к ним нагрянет некий посланник, хранящий удивительную тайну.
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Второй сезон «Благих знамений» выйдет летом 2023 года фотографии
Второй сезон «Благих знамений» выйдет летом 2023 года фотографии
Второй сезон «Благих знамений» выйдет летом 2023 года фотографии
Второй сезон «Благих знамений» выйдет летом 2023 года фотографии
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