Второй сезон «Благих знамений» выйдет летом 2023 года

Появилась примерная дата выхода второго сезона фэнтези-сериала «Благие знамения
», основанного на одноименном романе Терри Пратчетта
и Нила Геймана
. Согласно Collider
, продолжение шоу выйдет летом 2023 года.
В новых эпизодах Майкл Шин
и Дэвид Теннант
вновь воплотят образы ангела Азирафаэля и демона Кроули. В режиссерское кресло вернется шоураннер сериала Дуглас Маккиннон
, а Нил Гейман снова выступит в качестве продюсера. Второй сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime.
Изначально проект разрабатывался как мини-сериал и не предполагал продолжение, поэтому сюжет второго сезона выйдет за рамки первоисточника. Предотвратив апокалипсис, Азирафаэль и Кроули начнут мирную жизнь среди простых смертных в лондонском Сохо. Но вскоре к ним нагрянет некий посланник, хранящий удивительную тайну.
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