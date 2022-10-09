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Эль Фаннинг поработает с разработчиком игр Хидэо Кодзимой

9 октября
2022 год

Новости кино >>
9 октября 2022
Эль Фаннинг сыграет в новой игре знаменитого геймдизайнера Хидэо Кодзимы, уверяет ComicBook.

Эль Фаннинг поработает с разработчиком игр Хидэо Кодзимой
фото: comicbook.com

Ранее в первый день выставки Tokyo Game Show 2022 на сайте студии Kojima Productions была опубликована фотография актрисы, чье лицо скрыли тенью и надписью «Кто я?». На днях ее личность раскрыли и предложили угадать следующую участницу нового проекта Кодзимы. Игроки пока не разгадали, кто на этот раз скрывается в тени.

Пока достоверно неизвестно, что это за игра. Геймдизайнер в настоящий момент работает над новым творением для Xbox. Поговаривают также, что в разработке находится и Death Stranding 2. Скорее всего, Кодзима раскроет подробности на церемонии награждения The Game Awards 2022 в декабре.


Хидэо Кодзима известен, прежде всего, как создатель серии Metal Gear Solid. В 2019 году он выпустил в свет экшн с открытым миром Death Stranding, в котором сыграли Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Гильермо Дель Торо, Леа Сейду, Линдсей Вагнер, Маргарет Куэлли, Николас Виндинг Рефн и Трой Бейкер.
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Эль Фаннинг поработает с разработчиком игр Хидэо Кодзимой фотографии
Эль Фаннинг поработает с разработчиком игр Хидэо Кодзимой фотографии
Эль Фаннинг поработает с разработчиком игр Хидэо Кодзимой фотографии
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