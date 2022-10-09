Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Приветствую, старые друзья»: в финальном сезоне сериала «Звёздный путь: Пикар» появится Мориарти

9 октября
2022 год

Новости кино >>
9 октября 2022
Появились подробности о заключительном сезоне сериала «Звёздный путь: Пикар». Согласно Deadline и опубликованному тизер-трейлеру, в финальных эпизодах можно будет увидеть придуманного Артуром Конан Дойлем злодея Мориарти, которого, как и в «Следующем поколении», играет Дэниел Дэвис.



Еще одним ключевым персонажем сезона станет Вадич в исполнении Аманды Пламмер, имеющая некие претензии к Пикару (Патрик Стюарт). Отец актрисы Кристофер Пламмер в свое время был генералом Чангом — антагонистом шестой части киносерии «Звёздный путь».

«Приветствую, старые друзья»: в финальном сезоне сериала «Звёздный путь: Пикар» появится Мориарти
фото: deadline.com

К своим ролям также вернутся Марина Сиртис, Гейтс Макфедден, Майкл Дорн, ЛеВар Бартон, Джонатан Фрайкс и Брент Спайнер. Последний воплотит не только андроида Дейту, но и его не совсем приятного близнеца Лора. Среди новичков последнего полета знаменитого капитана «Энтерпрайза» — Мика Бартон и Эшли Шарп Честнат. Реальная дочь ЛеВара Бартона стала энсином Аландрой Ла Форж, младшей дочерью Джорди Ла Форжа. А Честнат досталась роль энсина Сидни Ла Форж, старшей сестры Аландры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
ЛеВар БартонМайкл ДорнАртур Конан ДойльГейтс МакФедденАманда ПламмерКристофер ПламмерМарина СиртисБрент СпайнерПатрик СтюартДжонатан Фрайкс
фильмы
Звёздный путь 6: Неоткрытая странаЗвёздный путь: ПикарЗвёздный путь: Следующее поколение

анонс

Скорбим

Иван Ромашко
6 октября ушёл из жизни актёр Иван Ромашко.

День рождения >>

Егор Бероев
Ольга Васильева
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Екатерина Новикова
Валерий Носик
Анна Якунина
Веслав Голас
Мари Кишш
Владимир Меншик
Майкл Паре
Оттавия Пикколо
Джодилль Ферланд
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
История гражданской войны
СССР, 1922
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен