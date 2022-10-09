«Приветствую, старые друзья»: в финальном сезоне сериала «Звёздный путь: Пикар» появится Мориарти

Появились подробности о заключительном сезоне сериала «Звёздный путь: Пикар
». Согласно Deadline
и опубликованному тизер-трейлеру, в финальных эпизодах можно будет увидеть придуманного Артуром Конан Дойлем
злодея Мориарти, которого, как и в «Следующем поколении
», играет Дэниел Дэвис.
Еще одним ключевым персонажем сезона станет Вадич в исполнении Аманды Пламмер
, имеющая некие претензии к Пикару (Патрик Стюарт
). Отец актрисы Кристофер Пламмер
в свое время был генералом Чангом — антагонистом шестой части киносерии «Звёздный путь
».
К своим ролям также вернутся Марина Сиртис
, Гейтс Макфедден
, Майкл Дорн
, ЛеВар Бартон
, Джонатан Фрайкс
и Брент Спайнер
. Последний воплотит не только андроида Дейту, но и его не совсем приятного близнеца Лора. Среди новичков последнего полета знаменитого капитана «Энтерпрайза» — Мика Бартон и Эшли Шарп Честнат. Реальная дочь ЛеВара Бартона стала энсином Аландрой Ла Форж, младшей дочерью Джорди Ла Форжа. А Честнат досталась роль энсина Сидни Ла Форж, старшей сестры Аландры.
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