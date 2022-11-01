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Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей»

1 ноября
2022 год

Новости кино >>
1 ноября 2022
Второй сезон «Токийские мстители» от студии Liden FilmsКотаро живет один», «Клуб белых воротничков») — одного из главных прошлогодних хитов — обзавелся трейлером. Экранизация арки с подзаголовком «Рождественская битва» выйдет на экраны в январе 2023 года.


Новый сезон продолжит историю неудачника Такэмити Ханагаки, вернувшегося на 12 лет в прошлое (2007-й!), чтобы спасти школьную любовь Хинату Татибану и не допустить превращения байкерской банды «Токийская свастика» в преступный синдикат. «Рождественская битва» посвящена эскалации конфликта с группировкой «Черные драконы». В частности, появится ее синеволосый лидер-тиран Тайдзю Сиба и его сестра Юдзухи.

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Творческий коллектив остался практически без изменений. Режиссером проекта выступает Коити ХацумиСтрана чудес смертников», «Дороро»), за сценарий отвечает Ясуюки МутоРеал-Драйв», «Василиск»), музыку пишет Хироаки ЦуцумиМагическая битва», «Озорная Такаги»), а над дизайном персонажей трудятся Кэнъити ОнукиОгненная буря») и Кэйко Ота («Первоклассный адвокат», «Психопаспорт»).

Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей»

Все сэйю тоже на месте — кроме Тацухисы Судзуки, говорящего за Дракена: его по известным причинам заменит Масая Фукуниси (Сумида из «Голубого периода» и отец Сёко из «Этого глупого свина»). Также стало известно, что к команде присоединятся Томокадзу Сугита (Кэнсэй Мугурума из «Блича» и Марло Фройденберг из «Атаки титанов») и Микако Комацу (Сусамару в «Истребителе демонов» и Сованде Сакаки из «Руки прочь от кинокружка!») в роли брата и сестры Сиба.

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Манга Кэна Вакуи, на которой основан сериал, закончится уже 16 ноября, но слушать рев байкерских моторов мы будем еще долго: впереди второй игровой фильм «Токийские мстители», да и вряд ли аниме ограничится Рождественской аркой.
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Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей» фотографии
Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей» фотографии
Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей» фотографии
Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей» фотографии
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