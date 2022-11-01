Самая отмороженная ОПГ: рождественский трейлер ко второму сезону «Токийских мстителей»

Второй сезон «Токийские мстители
» от студии Liden Films
(«Котаро живет один
», «Клуб белых воротничков
») — одного из главных прошлогодних
хитов — обзавелся трейлером. Экранизация арки с подзаголовком «Рождественская битва
» выйдет на экраны в январе 2023 года.
Новый сезон продолжит историю неудачника Такэмити Ханагаки, вернувшегося на 12 лет в прошлое (2007-й!), чтобы спасти школьную любовь Хинату Татибану и не допустить превращения байкерской банды «Токийская свастика» в преступный синдикат. «Рождественская битва» посвящена эскалации конфликта с группировкой «Черные драконы». В частности, появится ее синеволосый лидер-тиран Тайдзю Сиба и его сестра Юдзухи.
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Рецензия на первый сезон «Токийских мстителей»
Творческий коллектив остался практически без изменений. Режиссером проекта выступает Коити Хацуми
(«Страна чудес смертников
», «Дороро
»), за сценарий отвечает Ясуюки Муто
(«Реал-Драйв
», «Василиск
»), музыку пишет Хироаки Цуцуми
(«Магическая битва
», «Озорная Такаги
»), а над дизайном персонажей трудятся Кэнъити Онуки
(«Огненная буря
») и Кэйко Ота («Первоклассный адвокат
», «Психопаспорт
»).
Все сэйю тоже на месте — кроме Тацухисы Судзуки
, говорящего за Дракена: его по известным причинам
заменит Масая Фукуниси
(Сумида из «Голубого периода
» и отец Сёко из «Этого глупого свина
»). Также стало известно, что к команде присоединятся Томокадзу Сугита
(Кэнсэй Мугурума из «Блича
» и Марло Фройденберг из «Атаки титанов
») и Микако Комацу
(Сусамару в «Истребителе демонов
» и Сованде Сакаки из «Руки прочь от кинокружка!
») в роли брата и сестры Сиба.
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Обзор «Клуба белых воротничков» — аниме о корпоративном спорте
Манга Кэна Вакуи
, на которой основан сериал, закончится
уже 16 ноября, но слушать рев байкерских моторов мы будем еще долго: впереди
второй игровой фильм «Токийские мстители», да и вряд ли аниме ограничится Рождественской аркой.
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