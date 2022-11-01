Поклонников фильмов «Цвет денег» и «Классик» порадуют турниром по снукеру

Если любите фильмы «Цвет денег» и «Классик», то вам понравится инициатива телеканала Viasat Sport и стримингового сервиса viju, запускающих производство своего оригинального спортивного контента – турнира по снукеру viju snooker cup. Согласно пресс-службе группы компаний Viasat, старт съемок матчей начался 26 октября в Московской Академии Снукера. Десять сильнейших спортсменов России распределены жеребьевкой на две группы. Четверо лучших выйдут в полуфинал, чтобы побороться за главный приз – поездку на Q School в Великобританию. Для каждого игрока viju snooker cup – это возможность исполнить мечту и прорваться в Мэйн-тур, где выступают лучшие снукеристы планеты.
фото: кадр из фильма «Классик»
По словам первого вице-президента Федерации бильярдного спорта России Якова Фирсова, «снукер – замечательная игра. Организация и проведение подобных турниров – это очень интересная, нужная, но сложная работа. Собрать вместе всех сильнейших игроков нашей страны и вывести снукер на мировой уровень в России – достойно уважения. Я уверен, что после турнира viju snooker cup любителей этого захватывающего вида спорта в нашей стране станет в разы больше».
viju snooker cup – это оригинальный эксклюзивный контент Viasat Sport спортивной тематики. Это 20 игр группового этапа именитых снукеристов в эфире Viasat Sport и стриминга viju, два полуфинала и финал. Участники viju snooker cup – звезды российского бильярда, победители и призеры мировых и российских чемпионатов по снукеру, русскому бильярду и пулу.
фото: пресс-служба группы компаний Viasat
Многократный обладатель Кубка России по снукеру, тренер Московской Академии Снукера Алексей Корень назвал проведение турнира гигантским скачком вперед для снукера. «Насколько мне известно, таких грандиозных турниров по снукеру с привлечением Московской Академии Снукера в России еще не проводилось. Редко где встретишь в одном месте столько титулованных игроков. Все соперники очень сильные. Я всех их хорошо знаю. Буду играть от матча к матчу и не думать о финале. Буду получать удовольствие от игры», – сказал Алексей Корень.
Самая титулованная российская бильярдистка и многократная чемпионка мира Диана Миронова поделилась, что ей поможет дойти до финала viju snooker cup. «Из самых сильных моих качеств: целеустремленность, упорство, вера в себя, трудолюбие. Я больше всего люблю русский бильярд, но теперь хочу попробовать себя в снукере. Правила игры в этот вид бильярда более сложные. Не хочу ударить в грязь лицом, поэтому тренируюсь по 10-12 часов в день. Тренировки мне доставляют огромное удовольствие», – заключила Миронова.
фото: пресс-служба группы компаний Viasat
Серебряный призер чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский рассказал, почему снукер сейчас набирает популярность. «Снукер – это интеллектуальная игра, игра в движении. Думаю, что людей также привлекает его сложность, динамичность, то есть то, как устроен снукер сам по себе. Поэтому популярность этой игры в России растет из года в год. Лично я занимаюсь снукером уже более 10 лет. Снукер делает мою жизнь ярче и наполняет эмоциями», — отметил Каковский.
Помимо Ивана Каковского, Дианы Мироновой и Алексея Корня за победу лицом к лицу сразятся, в частности, чемпион Европы по пулу среди мужчин Сергей Луцкер, серебряный призер чемпионата мира по снукеру среди женщин Анастасия Нечаева, многократный чемпион России по снукеру среди детей Артём Истомин, победитель Первенства России по снукеру среди юношей до 22 лет Андрей Гладык и другие именитые российские спортсмены.
фото: пресс-служба группы компаний Viasat
Эксклюзивная трансляция всех матчей группового этапа будет проходить каждое воскресенье в эфире Viasat Спорт и онлайн в стриминге viju с 18 декабря по 19 февраля, полуфиналов и финала турнира viju snooker cup — в прямом эфире 26 февраля, 5 и 12 марта.
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