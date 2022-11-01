Сергей Дебижев представит в Москве неигровой фильм «Крым небесный»

В рамках проекта Страна.doc
, развивающего прокат российского документального кино, режиссер Сергей Дебижев
представит 3 ноября в московском киноцентре «Октябрь» свой неигровой фильм «Крым небесный
». Премьерный показ картины в Санкт-Петербурге состоится уже сегодня, 31 октября, уточняет пресс-служба инициативы.
Зрителей ожидает фильм-зрелище, рассказывающий об удивительном уголке Земли, в котором из синергии четырех стихий рождается новая – Крым. Фильм о его особой магии и уникальном предназначении. Об удивительных людях и фантастической природе. О космических пейзажах и древних культурах. О глубине истории и высоте духа.
«Крым небесный» участвовал в документальной конкурсной программе Московском международном кинофестивале в 2020 году, а также получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Радонеж». На счету ленты также вторая премия в номинации «Лучшее документальное кино» XVIII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», приз за лучшую операторскую работу XII Международного кинофестиваля «Свидание с Россией» и Гран-при открытого фестиваля «КрымДок».
По словам режиссера и автора сценария картины Сергея Дебижева, «это космический взгляд на неизвестную планету под названием Земля, на которой все мы живем, но о которой так мало задумываемся. Крым – удивительный уголок, уменьшенная копия Земли. Мы показываем, как из четырех стихий, из потока времени и вечности рождается особая энергия Крыма. И конечно, это прежде всего зрелище, зрелище для большого экрана».
Работа над фильмом продолжалась полтора года. Для создания киноленты проводились съемки высшей категории сложности, которые велись практически на всей территории полуострова. Операторам Алексею Немову и Роману Любимскому приходилось дожидаться особых состояний природы и погоды: снимать на рассветах, закатах, в туман и шторм, в горных ущельях, на воде и под водой. Все это требует разных подходов и особых способов работы. Часть оборудования, например, световой дрон, была создана специально для проекта, а некоторые технические приемы применялись в кинематографе впервые. Новые технологии позволяют показать недоступные человеческому глазу уникальные природные объекты и явления. В фильме также представлены съемки из космоса, сделанные специально для проекта космонавтом Антоном Шкаплеровым
. Фильм снят в формате 4К. Видеоряд дополняютт музыка Виктора Сологуба
, объемные звуковые эффекты, сделанные звукорежиссером Евгением Петролем, и текст, составленный Сергеем Дебижевым специально для киноленты в 2022 году. В этой обновленной версии фильм и будет показан в кинотеатрах с 3 ноября.
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