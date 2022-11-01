«Контейнер» продлен на третий сезон

Вдохновившись популярностью «Контейнера», который посмотрели более двух миллионов домохозяйств, руководство видеосервиса Start решило продлить сериал на третий сезон. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, создатели драмы уже приступили к работе над ее продолжением. Съемки и премьера новых серий запланированы на 2023 год.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Мне безумно приятно, что второй сезон "Контейнера" вызвал такой интерес у зрителя, что они, как и я, переживают за наших героев, блестяще воплощенных на экране лучшим актерским составом ever, — делится режиссер второго сезона и шоураннер Алексей Ляпичев. — Новости про большой зрительский отклик безусловно вдохновляют. С трепетом, волнением и миллионом идей приступаем к третьему сезону. До встречи на экране».
В начале истории главная героиня Саша, сыгранная Оксаной Акиньшиной, впервые за свою практику вынашивания суррогатных детей знакомится с заказчиками (Филипп Янковский и Мария Фомина) и вопреки правилам контракта переезжает к ним на время беременности. Тайны богатых клиентов и самой Саши едва не приводят к катастрофе. Во втором сезоне зрители узнают, как складываются отношения Саши и заказчиков после рождения ребенка, который в силу обстоятельств оказался никому, кроме Саши, не нужен.
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