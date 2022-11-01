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Стала известна дата премьеры экранизации игры The Last of Us

1 ноября
2022 год

Новости кино >>
1 ноября 2022
Премьера экранизации игры The Last of Us состоится на стриминговом сервисе HBO Max 15 января 2023 года, уверяет The Gamer.

Стала известна дата премьеры экранизации игры The Last of Us

Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси, Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла, дочерью последнего станет Нико Паркер, а Анна Торв получила роль Тэсс. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в ее экранизации. Компанию им составят Ник Офферман, Сторм Рейд, Мюррэй Бартлетт, Мелани Лински, а также звезды оригинала Эшли Джонсон и Трой Бэйкер.

За постановку пилотного эпизода отвечал Кантемир Балагов, однако он расстался с командой из-за творческих разногласий еще год назад. Помимо него, в режиссерской команде числятся Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Шоураннером выступает Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн помог со сценарием и числится исполнительным продюсером и постановщиком одного из эпизодов. Музыку к адаптации пишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья.



По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединенные Штаты.
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