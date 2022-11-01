Стала известна дата премьеры экранизации игры The Last of Us

Премьера экранизации игры The Last of Us
состоится на стриминговом сервисе HBO Max 15 января 2023 года, уверяет The Gamer
.
Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль
, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси
, Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла, дочерью последнего станет Нико Паркер
, а Анна Торв
получила роль Тэсс. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в ее экранизации. Компанию им составят Ник Офферман
, Сторм Рейд
, Мюррэй Бартлетт
, Мелани Лински
, а также звезды оригинала Эшли Джонсон
и Трой Бэйкер.
За постановку пилотного эпизода отвечал Кантемир Балагов
, однако он расстался с командой из-за творческих разногласий еще год назад. Помимо него, в режиссерской команде числятся Ясмила Жбанич и Али Аббаси
. Шоураннером выступает Крэйг Мазин
, а создатель видеоигры Нил Дракманн помог со сценарием и числится исполнительным продюсером и постановщиком одного из эпизодов. Музыку к адаптации пишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья.
По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединенные Штаты.
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