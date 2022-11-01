Стала известна дата премьеры экранизации игры The Last of Us

анонс

1 ноября «Контейнер» продлен на третий сезон Съемки и премьера новых серий запланированы на 2023 год

1 ноября Сергей Дебижев представит в Москве неигровой фильм «Крым небесный» Премьерный показ в Москве состоится в рамках проекта Страна.doc 3 ноября в киноцентре «Октябрь»

1 ноября Поклонников фильмов «Цвет денег» и «Классик» порадуют турниром по снукеру Телеканал Viasat Sport и стриминговый сервис viju запускают производство своего оригинального спортивного контента