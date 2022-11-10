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Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива

10 ноября
2022 год

Новости кино >>
10 ноября 2022
Студия TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Очень приятно, Бог») анонсировала 26-й полнометражный фильм франшизы «Детектив Конан», основанной на произведениях Госё Аоямы. И сразу показала тизер.


Премьера назначена на Золотую неделю 2023 года (с 29 апреля по 5 мая). Из подробностей — лишь то немногое, что показали в видео, выстроенном вокруг бывшей сотрудницы «Черной организации» Ай Хайбары (она же Сихо Мияно, она же Херес). Ролик также намекает, что в подзаголовке фильма будет слово kuro, что означает «черный» и отсылает к главным антагонистам сюжета.

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Манга Госё Аоямы выпускается с 1994 года и рассказывает о школьнике-детективе Синити Кудо. В ходе расследования юный сыщик перебегает дорогу криминальной «Черной организации». Один из членов группировки насильно заставляет парнишку принять токсин APTX-4869, который обращает Кудо в шестилетнего ребенка. Чтобы не подвергать опасности родных, Синити скрывает личность, берет псевдоним Конан Эдогава и посвящает жизнь борьбе с преступным синдикатом (и поискам противоядия).

Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива

Предыдущий, 25-й фильм «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста» вышел 15 апреля 2022 года и пока пребывает в статусе самой кассовой полнометражной картины франшизы (сборы — 9,682 миллиарда иен или $66 миллионов).
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Детектив КонанДетектив Конан: Хэллоуинская невестаДоктор СтоунОчень приятно, Бог

фотографии >>
Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива фотографии
Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива фотографии
Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива фотографии
Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива фотографии
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