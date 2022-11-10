Первый тизер 26-го фильма про легендарного японского детектива

Студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Очень приятно, Бог
») анонсировала 26-й полнометражный фильм франшизы «Детектив Конан
», основанной на произведениях Госё Аоямы
. И сразу показала тизер.
Премьера назначена на Золотую неделю 2023 года (с 29 апреля по 5 мая). Из подробностей — лишь то немногое, что показали в видео, выстроенном вокруг бывшей сотрудницы «Черной организации» Ай Хайбары (она же Сихо Мияно, она же Херес). Ролик также намекает, что в подзаголовке фильма будет слово kuro, что означает «черный» и отсылает к главным антагонистам сюжета.
Читать
Что посмотреть, пока ждешь «Конана»? 22 самых интересных аниме-проекта этой осени
Манга Госё Аоямы выпускается с 1994 года и рассказывает о школьнике-детективе Синити Кудо. В ходе расследования юный сыщик перебегает дорогу криминальной «Черной организации». Один из членов группировки насильно заставляет парнишку принять токсин APTX-4869, который обращает Кудо в шестилетнего ребенка. Чтобы не подвергать опасности родных, Синити скрывает личность, берет псевдоним Конан Эдогава и посвящает жизнь борьбе с преступным синдикатом (и поискам противоядия).
Предыдущий, 25-й фильм «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста
» вышел 15 апреля 2022 года и пока пребывает в статусе самой кассовой полнометражной картины франшизы (сборы — 9,682 миллиарда иен или $66 миллионов).
обсуждение >>