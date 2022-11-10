Премьерные показы картины Степана Бурнашёва «Наша зима» состоятся в четырех российских городах

Премьерные показы фильма Степана Бурнашёва
«Наша зима
» состоятся в ряде российских городов. В частности, они пройдут 16 и 21 ноября в московских кинотеатрах «Октябрь» и «Пионер», 17 и 18 ноября в санкт-петербургских «Варшавском экспрессе» и «Лендоке», 19 ноября в новосибирской «Победе» и 20 ноября в екатеринбургском «Ельцин-центре», уточняет пресс-служба картины.
На московской премьере в кинотеатре «Октябрь» 16 ноября после показа фильма, выходящего в широкий прокат 24 ноября, будет обсуждение при участии Степана Бурнашёва и других членов съемочной группы. В остальных городах известный якутский режиссер также представит свою новую работу и ответит на вопросы зрителей.
Зрителей ожидает драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира». После десяти лет брака муж (Илья Яковлев
) и жена (Ирина Михайлова
) решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода у них проходит без скандалов. Они оба понимают, что развод — единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.
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