Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Аттила-завоеватель»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьерные показы картины Степана Бурнашёва «Наша зима» состоятся в четырех российских городах

10 ноября
2022 год

Новости кино >>
10 ноября 2022

Премьерные показы фильма Степана Бурнашёва «Наша зима» состоятся в ряде российских городов. В частности, они пройдут 16 и 21 ноября в московских кинотеатрах «Октябрь» и «Пионер», 17 и 18 ноября в санкт-петербургских «Варшавском экспрессе» и «Лендоке», 19 ноября в новосибирской «Победе» и 20 ноября в екатеринбургском «Ельцин-центре», уточняет пресс-служба картины.

Премьерные показы картины Степана Бурнашёва «Наша зима» состоятся в четырех российских городах

На московской премьере в кинотеатре «Октябрь» 16 ноября после показа фильма, выходящего в широкий прокат 24 ноября, будет обсуждение при участии Степана Бурнашёва и других членов съемочной группы. В остальных городах известный якутский режиссер также представит свою новую работу и ответит на вопросы зрителей.

Зрителей ожидает драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира». После десяти лет брака муж (Илья Яковлев) и жена (Ирина Михайлова) решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода у них проходит без скандалов. Они оба понимают, что развод — единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима»
Лучшей антрепризой фестиваля «Амурская осень» признана «Пиковая дама» с Алёной Яковлевой
персоны
Степан БурнашевИрина Михайлова (III)Илья Яковлев
фильмы
Наша зима

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Андрей Стоянов
10 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Стоянов.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Виктор Байков
Всеволод Гаврилов
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Наталья Рудная
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Фернандо Альенде
Ричард Бёртон
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Майкл Джей Уайт
Эдмунд Феттинг
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram