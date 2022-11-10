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Вадим Смирнов возглавит компанию «НМГ Кинопрокат»

10 ноября
2022 год

Новости кино >>
10 ноября 2022
Вадим Смирнов возглавит кинопрокатную компанию «НМГ Кинопрокат», которую создает Национальная Медиа Группа. Согласно пресс-службе НМГ, в каталоге нового кинопрокатчика будут доступны полнометражные фильмы, демонстрация которых запланирована в России. В настоящий момент ведутся переговоры с ведущими продюсерами и кинопроизводителями о добавлении их контента в каталог.

Первым релизом компании «НМГ Кинопрокат» станет семейный мультфильм Владимира Сакова «Яга и книга заклинаний» с голосами Юлии Хлыниной и Фёдора Бондарчука. Лента про приключения рыжеволосой ведьмы Яги выйдет в прокат 29 декабря.

Вадим Смирнов
фото: пресс-служба Национальной Медиа Группы

Вадим Смирнов с 2019 года занимал должность вице-президента по кинотеатральной дистрибуции в компании «Дисней Студиос». До этого на протяжении восьми лет он руководил компанией «Двадцатый Век Фокс СНГ». Во время работы в «Фокс» принимал непосредственное участие в кинотеатральных премьерах «Ночного дозора», «Дневного дозора», «Турецкого гамбита», «Каникул строгого режима» и других российских фильмов.

По словам генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой, «поход в кино по-прежнему входит в число самых популярных развлечений у потребителей. Экспертиза НМГ в создании и дистрибуции высококачественного медиаконтента выведет эту индустрию на новый виток развития. А выход в новые сегменты рынка позволит диверсифицировать бизнес НМГ и найти новые возможности для синергии медийных бизнесов компании».
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Фёдор БондарчукВладимир СаковЮлия Хлынина
фильмы
Дневной ДозорКаникулы строгого режимаНочной ДозорТурецкий гамбит

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