Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Аттила-завоеватель»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября

10 ноября
2022 год

Новости кино >>
10 ноября 2022

На НТВ 14 ноября в 20:00 состоится премьера 20-серийного остросюжетного детектива Владимира Шевелькова «Спецбат». Главные роли в сериале о рабочих буднях сотрудников специального подразделения дорожно-патрульной службы исполнили Игорь Стам, Вера Шпак и Александр Тютин, уточняет пресс-служба телеканала.

Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В центре истории – майор Сергей Чертанов (Стам), которому предстоит выполнить опасное и чрезвычайно ответственное задание: в городе действует преступная группа, которая занимается угоном и легализацией краденых машин. Преступники ведут себя нагло, и к борьбе с ними подключается даже Следственный Комитет. По своим каналам они выясняют, что следы угонщиков ведут в спецбат ДПС. Однако открыто работать следователи не могут – под подозрением абсолютно все — а любая утечка чревата срывом оперативно-следственных планов. Следком готовит негласную операцию.

По словам Игоря Стама, его «герой всегда на страже добра, что очень важно. Мы старались сделать историю про людей в форме, которым далеко не все безразлично. Люди, которые реально делают всё, что в их силах, чтобы помочь окружающим. Поэтому для меня в первую очередь это история о чести, доблести, достоинстве, мужской силе, и в конечном итоге всё это ради добра».



Преступность, погони, розыски и задержания – это далеко не все, чем живут сотрудники 102-го специального батальона ДПС. У каждого есть неурядицы в личной жизни и полно «скелетов в шкафу», каждый замешан в служебных интригах и готов обойти законы и правила на пути к поставленным целям.

За визуальную составляющую «Спецбата» отвечают оператор Алексей Малинкович и художник-постановщик Дарья Малахова. Продюсерами выступили Михаил Хлебородов и Рауф Атамалибеков. Съемки проходили в Москве и Ярославле.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»
Начались съемки третьего сезона «Лихача» с Никитой Панфиловым
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Рауф АтамалибековДарья МалаховаАлексей МалинковичИгорь СтамАлександр ТютинМихаил ХлебородовВладимир ШевельковВера Шпак
фильмы
Спецбат

фотографии >>
Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября фотографии
Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября фотографии
Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября фотографии
Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Андрей Стоянов
10 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Стоянов.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Виктор Байков
Всеволод Гаврилов
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Наталья Рудная
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Фернандо Альенде
Ричард Бёртон
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Майкл Джей Уайт
Эдмунд Феттинг
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram