Премьера «Спецбата» с Игорем Стамом и Верой Шпак состоится 14 ноября

В центре истории – майор Сергей Чертанов (Стам), которому предстоит выполнить опасное и чрезвычайно ответственное задание: в городе действует преступная группа, которая занимается угоном и легализацией краденых машин. Преступники ведут себя нагло, и к борьбе с ними подключается даже Следственный Комитет. По своим каналам они выясняют, что следы угонщиков ведут в спецбат ДПС. Однако открыто работать следователи не могут – под подозрением абсолютно все — а любая утечка чревата срывом оперативно-следственных планов. Следком готовит негласную операцию.
По словам Игоря Стама, его «герой всегда на страже добра, что очень важно. Мы старались сделать историю про людей в форме, которым далеко не все безразлично. Люди, которые реально делают всё, что в их силах, чтобы помочь окружающим. Поэтому для меня в первую очередь это история о чести, доблести, достоинстве, мужской силе, и в конечном итоге всё это ради добра».
Преступность, погони, розыски и задержания – это далеко не все, чем живут сотрудники 102-го специального батальона ДПС. У каждого есть неурядицы в личной жизни и полно «скелетов в шкафу», каждый замешан в служебных интригах и готов обойти законы и правила на пути к поставленным целям.
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