Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет»

Елена Яковлева снимается в фильме «Свет», чьи съемки проходят в Москве. Согласно пресс-службе картины, ее режиссером и автором сценария выступает сценарист «Чик» Антон Коломеец, а продюсером — Анна Шалашина. За производство отвечает кинокомпания Wish Media при поддержке Министерства культуры РФ.
Зрителям поведают про самого простого человека, сотрудницу социальной службы Татьяна Сергеевна. Она живет самой обычной жизнью, готовится отметить свой шестидесятилетний юбилей. Событийный ряд приводит ее ко встрече с собственным прошлым и заставляет ее по-новому взглянуть на свою жизнь.
По словам Елены Яковлевой, «простые истории, про нас с вами, про окружающую действительность, рассказанные искренне, тонко, талантливо, остаются вне времени и всегда будут нужны людям. Потому что ценность мимолётной радости или горести бытия не менее важна, чем зрелищность или актуальность, а может быть и более».
Действие разворачивается в наши дни и в 1970-х — эпоху молодости героини. Сцены беспечной юности, крепкой дружбы и первой любви героев снимали в Подмосковье: живописные дачи, танцплощадка, сохранивший ДНК эпохи Институт РАН в Пущино по задумке режиссера создают «полный легкости и воздуха мир, насыщенный эмоциями и чувствами».
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