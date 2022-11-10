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Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет»

10 ноября
2022 год

Новости кино >>
10 ноября 2022
Елена Яковлева снимается в фильме «Свет», чьи съемки проходят в Москве. Согласно пресс-службе картины, ее режиссером и автором сценария выступает сценарист «Чик» Антон Коломеец, а продюсером — Анна Шалашина. За производство отвечает кинокомпания Wish Media при поддержке Министерства культуры РФ.

Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет»
фото: пресс-служба фильма

Помимо Яковлевой, главные роли в фильме исполнят Дарья Коныжева и Милана Владыкина. Компанию им составят Ян Ильвес, Дина Губайдуллина и ведущие актрисы новосибирского театра «Красный факел» Галина Алёхина, Елена Жданова и Ирина Кривонос. Съемки проходят в Москве, Московской области и Мурманске. Премьера «Света» запланирована на осень 2023 года.

Зрителям поведают про самого простого человека, сотрудницу социальной службы Татьяна Сергеевна. Она живет самой обычной жизнью, готовится отметить свой шестидесятилетний юбилей. Событийный ряд приводит ее ко встрече с собственным прошлым и заставляет ее по-новому взглянуть на свою жизнь.

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По словам Елены Яковлевой, «простые истории, про нас с вами, про окружающую действительность, рассказанные искренне, тонко, талантливо, остаются вне времени и всегда будут нужны людям. Потому что ценность мимолётной радости или горести бытия не менее важна, чем зрелищность или актуальность, а может быть и более».

Действие разворачивается в наши дни и в 1970-х — эпоху молодости героини. Сцены беспечной юности, крепкой дружбы и первой любви героев снимали в Подмосковье: живописные дачи, танцплощадка, сохранивший ДНК эпохи Институт РАН в Пущино по задумке режиссера создают «полный легкости и воздуха мир, насыщенный эмоциями и чувствами».
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Новосибирский театр "Красный факел"

фотографии >>
Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет» фотографии
Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет» фотографии
Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет» фотографии
Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет» фотографии
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