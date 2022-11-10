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Режиссер-документалист Настя Тарасова представит зрителям «Переправу» в Москве и Санкт-Петербурге

10 ноября
2022 год

Новости кино >>
10 ноября 2022

В рамках проекта Страна.doc, развивающего прокат российского документального кино, при поддержке Министерства культуры в прокат 17 ноября выходит документальный фильм «Переправа». Согласно пресс-службе инициативы, премьерные показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Режиссер-документалист Настя Тарасова представит зрителям «Переправу» в Москве и Санкт-Петербурге

Премьера неигровой ленты киностудии им. М. Горького пройдет 11 ноября в санкт-петербургском «Доме кино», а 14 ноября в московском «Октябре» в программе КАРО.Арт. Перед показом выступит режиссер фильма Настя Тарасова.

Картина поведает об особом месте — зоне на границе России и Китая в районе Благовещенска и Хэйхэ. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать свое будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег – стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако все изменит наступающий 2020 год.



Автор сценария и режиссер картины Настя Тарасова окончила режиссерский факультет ВГИКа и уже более 15 лет занимается неигровым кино. Сейчас она также является программным директором кинофестиваля «Докер».

«Переправа» участвовала в отечественных и международных кинофестивалях, среди которых 33-й Открытый фестиваль документального кино «Россия» и международный фестиваль документального кино «Флаэртина-2022».
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Режиссер-документалист Настя Тарасова представит зрителям «Переправу» в Москве и Санкт-Петербурге фотографии
Режиссер-документалист Настя Тарасова представит зрителям «Переправу» в Москве и Санкт-Петербурге фотографии
Режиссер-документалист Настя Тарасова представит зрителям «Переправу» в Москве и Санкт-Петербурге фотографии
Режиссер-документалист Настя Тарасова представит зрителям «Переправу» в Москве и Санкт-Петербурге фотографии
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