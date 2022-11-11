Фестиваль «Московская премьера» откроет картина Алексея Федорченко «Монета страны Малави»

4-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 29 ноября по 5 декабря в Москве. Откроет смотр документальная лента Алексея Федорченко «Монета страны Малави», посвященная восприятию личности Василия Шукшина в XXI веке, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: mpfest.ru
В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года – картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана. Среди авторов программ Дарежан Омирбаев (Казахстан), Юсуп Разыков (Россия), Марат Сарулу (Кыргызстан), а также молодые кинематографисты, представляющие «малые народы» своих стран, — Дмитрий Давыдов (Якутия / Россия) и Мансур Васати Абдухаликов (Каракалпакстан / Узбекистан).
Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов стала кинорежиссер Лариса Садилова, чья картина «Однажды в Трубчевске» в 2019 году участвовала в программе «Особый взгляд» в Каннах, а новый фильм «Огород» был включен в конкурсную программу ММКФ.
фото: mpfest.ru
В рамках фестиваля пройдет несколько гала-премьер и внеконкурсных программ. Это прежде всего премьеры фильмов женщин-режиссеров Камары Камаловой из Узбекистана и Айжан Касымбековой из Казахстана – «Дорога в никуда» и «Огонь», а также большой блок авангардного кино «Русское поле экспериментов», куда вошла и картина-конкурсант Роттердамского кинофестиваля этого года «Призрачно-белый» Марии Игнатенко.
Во внеконкурсных показах представлены ретро-драма белорусского режиссера Владимира Козлова «Лето» и трилогия молодого постановщика Вячеслава Фёдорова, сделанная в традиции нового экранного направления «пост-док»: «Безопасный регион», «Частная жизнь Игоря Николаевича» и «Наводка». Фильмом закрытия смотра станет короткометражная лента «Последний сеанс» Дарежана Омирбаева, лауреата МКФ в Каннах и Локарно.
фото: mpfest.ru
«Московская премьера» ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. Современная задача «Московской премьеры» – развитие единого культурного и кинематографического пространства стран бывшего СССР.
Художественный руководитель фестиваля – член Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров. Директором программы полнометражных фильмов выступает Евгений Майзель, а директором программы короткометражных фильмов – Александра Жукова.
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