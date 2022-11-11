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В сети вышел документальный фильм о съемках роуд-муви «Далекие близкие»

11 ноября
2022 год

Новости кино >>
11 ноября 2022
Кино-Театр.Ру представляет премьеру документального фильма о съемках картины Ивана Соснина «Далекие близкие», которая выйдет 12 ноября в онлайн-кинотеатре KION.



Документальная лента с участием Филиппа Авдеева, Евгения Сытого, Екатерины Агеевой, Кирилла Кяро, Елены Яковлевой, Ирины Пеговой и Дмитрия Лысенкова позволяет проникнуться теплой атмосферой, царившей на съемках. Актеры делятся впечатлениями о процессе работы над фильмом, рассказывают о персонажах и просто дурачатся за кадром.

Премьера роуд-муви «Далекие близкие» состоялась 30-м фестивале российского кино «Окно в Европу», где он был показан во внеконкурсной программе, но так впечатлил жюри и зрителей, что получил приз за лучший сценарий и I место конкурса «Выборгский счет». Попечительский совет первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где фильм был показан на закрытии, признал Ивана Соснина Открытием смотра. Также специальный приз был посмертно присужден Евгению Сытому, памяти которого посвящена лента.

В сети вышел документальный фильм о съемках роуд-муви «Далекие близкие»
фото: Пресс-служба KION

По сюжету Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно мужчина добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.
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