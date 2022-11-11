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Анна Банщикова и Борис Щербаков стали «Перелетными птицами»

11 ноября
2022 год

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11 ноября 2022

Премьера криминальной мелодрамы «Перелетные птицы» состоится 26 ноября на «Dомашнем». Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Анна Банщикова и Борис Щербаков, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Банщикова и Борис Щербаков стали «Перелетными птицами»

По сюжету Юля покинула Поморск еще в юности, порвав все связи с прошлым. Тогда в городе шла борьба между преступными группировками, одну из которых возглавлял ее отец Захар Иванович. Юля перебралась в Москву и родила ребенка, но спустя много лет ее сын попал в беду, ему грозит тюремный срок. Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб – они обещают помочь Ване избежать наказания, но взамен она должна вернуться в родной город, завоевать доверие отца и «сдать» его ближайшего соратника – таинственного Призрака.

В проекте также снялись Андрей Стоянов, Олег Каменщиков, Олег Филипчик, Наталья Бортникова, Екатерина Порубель, Станислав Беляев, Даниил Киселев, Галина Бокашевская, Василий Мищенко, Владимир Малков, Владимир Вишневский и другие.
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Анна БанщиковаСтанислав БеляевГалина БокашевскаяНаталья БортниковаВладимир ВишневскийОлег КаменщиковДаниил КиселевВладимир МалковВасилий МищенкоЕкатерина ПорубельАндрей СтояновОлег ФилипчикБорис Щербаков
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