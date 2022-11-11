Анна Банщикова и Борис Щербаков стали «Перелетными птицами»

Премьера криминальной мелодрамы «Перелетные птицы
» состоится 26 ноября на «Dомашнем». Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Анна Банщикова
и Борис Щербаков
, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету Юля покинула Поморск еще в юности, порвав все связи с прошлым. Тогда в городе шла борьба между преступными группировками, одну из которых возглавлял ее отец Захар Иванович. Юля перебралась в Москву и родила ребенка, но спустя много лет ее сын попал в беду, ему грозит тюремный срок. Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб – они обещают помочь Ване избежать наказания, но взамен она должна вернуться в родной город, завоевать доверие отца и «сдать» его ближайшего соратника – таинственного Призрака.
В проекте также снялись Андрей Стоянов
, Олег Каменщиков
, Олег Филипчик
, Наталья Бортникова
, Екатерина Порубель
, Станислав Беляев
, Даниил Киселев
, Галина Бокашевская
, Василий Мищенко
, Владимир Малков
, Владимир Вишневский
и другие.
обсуждение >>