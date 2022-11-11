В разработку запущена сериальная адаптация фильма Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи»

Телеканал AMC займется сериальной адаптацией исторической драмы Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи», которая вышла на экраны в 2005 году и была номинирована на «Оскар» в шести категориях. Об этом сообщает Variety.
фото: К/ф «Доброй ночи и удачи» (2005)
За режиссуру первого эпизода отвечает Грант Хеслов, работавший над сценарием оригинала вместе с Клуни. Шоураннером проекта выступит Джонатан Глэтцер, автор сценария «Наследников». От отметил, что как большой поклонник ленты 2005 года, не хочет копировать ее и поэтому в истории появятся новые герои.
Действие оригинального фильма разворачивается в 1953 году, когда американский тележурналист Эдвард Марроу развязал в эфире настоящую войну против ярого антикоммуниста, сенатора Джозефа Маккарти. В ответ Маккарти, устроивший в стране «охоту на ведьм», обвинил Марроу в симпатии к коммунистам. Но отстаивание демократических прав американцев, которым занимался журналист, стало началом конца для одиозного политика.
В центре сюжета сериала — Сай Стейнгартнер, работающий телеоператором на телепрограмме Эдварда Марроу. Кода руководство CBS начинает насаждать антикоммунистические взгляды, у Сай появляется возможность быстро подняться по карьерой лестнице. Только для этого нужно предать своего начальника.
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