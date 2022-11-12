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Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю

12 ноября
2022 год

Новости кино >>
12 ноября 2022
Уже сегодня на Disney+ выйдет плод сотрудничества студии Ghibli с Lucasfilm — нарисованная вручную короткометражка «Дзен: Грогу и черные чернушки» (Zen - Grogu and Dust Bunnies), приуроченная к трехлетию со дня премьеры «Мандалорца». Выход новых эпизодов «Золотого божества» приостановлен из-за гибели незаменимого, как заявляют в студии, сотрудника Brain’s Base: пока в эфире будут заново крутить уже готовые шесть серий. Тем временем 8-bit анонсировали третий сезон аниме-сериала «О моем перерождении в слизь» (про почти готовую к прокату полнометражку мы писали совсем недавно). Сэйю-группа i☆Ris анонсировала аниме про себя любимых с подзаголовком «Полные энергии!!» (релиз не раньше 2024 года). В России издательство Xl Media, кажется, нашло нужную типографию и обещает допечатать мангу «Акира» до конца. «Ван-Пис. Красный фильм» продолжает кассовые подвиги: на очереди — Великобритания и Ирландия, принесшие в копилку Toei Animation полмиллиона фунтов стерлингов за дебютный уикенд. А сейчас будет жестко: по аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», рожденной во вселенной видеоигры Cyberpunk 2077, в свою очередь, созданной на основе настольной игры Cyberpunk 2020, выходит собственная настолка.

Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Обзор аниме по «Киберпанку»
Японию вчера накрыл циклон романтики: состоялась «Судзумэ закрывает двери» — долгожданного аниме Макото СинкаяТвое имя», «Дитя погоды») и студии CoMix Wave FilmsСад изящных слов»). В честь этого события вышел новый трейлер.


Открыв однажды странную дверь среди древних руин, 17-летняя Судзумэ и ее длинноволосый спутник Сота Мунаката запускают цепь трагических событий. Подобные двери появляются по все Японии и таят за собой неведомые для человечества напасти и катаклизмы. Молодые люди должны отправиться в путешествие, чтобы закрыть порталы и предотвратить бедствия. Но похожее на кошку мистическое существо Дайдзин пытается им помешать и превращает Соту в говорящий стул.

Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю

Вместе с легендарным Синкаем над фильмом работали художник Масаёси ТанакаТорадора!», «Мед и клевер»), композитор Кадзума ДзиннотиПризрак в доспехах: SAC_2045», «Ультрамен») и группа RADWIMPS.

Читать Обзор «Дитя погоды» — предыдущего творения современного аниме-классика
Манга «Темное собрание» Кэнъити Кондо получит аниме-адаптацию летом 2023 года. Студия OLMБерсерк», «Игра с нулевым счетом»), отвечает за производство — и уже предлагает взглянуть на тизер.


Занимательный оккультный хоррор расскажет историю медиума Кэйтаро Гэнтога и его ученицы. Способность Кэнтаро привлекать призраков привела к ужасающим последствиям, заставив замкнуться в себе и стать затворником. Через два года юноша решает вернуться в социум и нанимается репетитором к Яёй Ходзуки — девочке со странными глазами. Яёй тоже обладает экстрасенсорными способностями и просит Кэнтаро помочь в поисках злого духа, забравшего ее мать.

Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю

Режиссерское кресло занимает Хироси ИкэхатаКрасавица: Унеси меня на Луну», «Принцесса-шпионка»), сценарий пишет Сигэру МуракосиПерестану быть героем», «Рыцари Сидонии»), а над дизайном персонажей трудится Синъя СэгаваСтеклянный цветок»). Кэнтаро озвучит Нобунага Симадзаки (Цукаса Фудзи из «Твоего имени» и Сэйсиро Наги из «Синей тюрьмы: Блю Лок»), а Яёй заговорит голосом Ю Сасахары (Эмилико из «Дома теней» и Акари Амано из «Госпожи Вампира по соседству»).

Читать Больше мистики и подростков — в «Песни ночных сов»
Studio 3HzДевушка-целитель», «Измерение W») анонсировала новое оригинальное аниме «Маргинальная услуга». Премьера запланирована на 2023 год. Сюжет не раскрыт, но, судя по тизеру, будет горячо!


Режиссером заявлен Масаюки СакоиМоя малышка», «Убийца гоблинов»), за сценарий отвечает Кэнта ИхараЛевиус», «Военная хроника маленькой девочки»), а за дизайн персонажей — Ёсио КодзакайВолчица и пряности», «Магазинчик сладостей»). На официальном сайте также обнародована информация о сэйю, но без привязки к персонажам:

Коки Утияма (Тогэ Инумаки из «Магической битвы»)
Хиро Симоно (Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов»)
Томокадзу Сугита (Катакури Шарлотта из «Ван-Писа»)
Юити Накамура (Такэси Цудзии из «Мартовского льва»)
Каори Надзука (Ая из «Мастера муси»)
Синъитиро Мики (Кискэ Урахара из «Блича»)
Мамору Мияно (Лайт Ягами из «Тетради смерти»)
Тосиюки Морикава (Данте из «И дьявол может плакать»)

Читать Тайная жизнь японских школьников в «Хоримие»
A-1 PicturesГород, в котором меня нет», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне») продолжает подогревать интерес к магической комедии «Магия и мускулы». Релиз — только в следующем году, но недостатка в промо-материалах аниме явно не испытывает.


О детине, который в мире волшебства ухитряется добиваться потрясающих результатов с помощью физической силы, мы писали в отдельной новости (и о манге-первоисточнике Хадзимэ Комото тоже). А сейчас стало известно о пополнении в касте: к сэйю присоединились Рэйдзи Кавасима (протагонист Фуши из «Для тебя, Бессмертный»), Кайто Исикава (Девятый из «Эха террора»), Такуя Эгути (супершпион Лойд Форджер из «Семьи шпиона») и Рэйна Уэда (Канао Цуюри из «Истребителя демонов»). Всем бы такую команду по спасению мира.

Слушать Подкаст о «Семье шпиона»
Tezuka Productions Дети на холме», «Дороро») объявили о новом проекте: им станет кулинарный гаремник «Терраса кафе богинь».


Нерадивый Хаято Касукабэ вернулся в дом бабули, с которой когда-то крепко рассорился. Там он обнаружил пять девушек, присматривавших за пенсионеркой до самой ее смерти. Остальное предугадать несложно.

Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю

Этти-парадом командует Сатоси Кувахара, поставивший «Черного Джека» и отдельные эпизоды «Детектива Конана», а помогают ему художник Масацунэ Ногути (режиссер анимации в финале «Атаки титанов») и композиторы Сю КанэмацуМоя реинкарнация в отомэ-игре в качестве главной злодейки») с Мики СакураемПять невест»). Премьера — в апреле 2023-го.

Читать «Необъятный океан» — история взросление с дайвингом и водкой
Видео-бонус: авторы Кино-Театр.Ру и «Искусства кино», создатели канала «Покебол с предсказанием», рассказывают «Зачем нам аниме сегодня?», размышляют о популярности и специфике японской анимации, а также советуют множество интересных тайтлов.

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Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю фотографии
Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю фотографии
Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю фотографии
Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю фотографии
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