Маргинальная услуга в кафе богинь: главные новости аниме за неделю

Уже сегодня на Disney+ выйдет плод сотрудничества студии Ghibli с Lucasfilm — нарисованная вручную короткометражка «Дзен: Грогу и черные чернушки» (Zen - Grogu and Dust Bunnies), приуроченная к трехлетию со дня премьеры «Мандалорца». Выход новых эпизодов «Золотого божества» приостановлен из-за гибели незаменимого, как заявляют в студии, сотрудника Brain’s Base: пока в эфире будут заново крутить уже готовые шесть серий. Тем временем 8-bit анонсировали третий сезон аниме-сериала «О моем перерождении в слизь» (про почти готовую к прокату полнометражку мы писали совсем недавно). Сэйю-группа i☆Ris анонсировала аниме про себя любимых с подзаголовком «Полные энергии!!» (релиз не раньше 2024 года). В России издательство Xl Media, кажется, нашло нужную типографию и обещает допечатать мангу «Акира» до конца. «Ван-Пис. Красный фильм» продолжает кассовые подвиги: на очереди — Великобритания и Ирландия, принесшие в копилку Toei Animation полмиллиона фунтов стерлингов за дебютный уикенд. А сейчас будет жестко: по аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», рожденной во вселенной видеоигры Cyberpunk 2077, в свою очередь, созданной на основе настольной игры Cyberpunk 2020, выходит собственная настолка.
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Открыв однажды странную дверь среди древних руин, 17-летняя Судзумэ и ее длинноволосый спутник Сота Мунаката запускают цепь трагических событий. Подобные двери появляются по все Японии и таят за собой неведомые для человечества напасти и катаклизмы. Молодые люди должны отправиться в путешествие, чтобы закрыть порталы и предотвратить бедствия. Но похожее на кошку мистическое существо Дайдзин пытается им помешать и превращает Соту в говорящий стул.
Занимательный оккультный хоррор расскажет историю медиума Кэйтаро Гэнтога и его ученицы. Способность Кэнтаро привлекать призраков привела к ужасающим последствиям, заставив замкнуться в себе и стать затворником. Через два года юноша решает вернуться в социум и нанимается репетитором к Яёй Ходзуки — девочке со странными глазами. Яёй тоже обладает экстрасенсорными способностями и просит Кэнтаро помочь в поисках злого духа, забравшего ее мать.
О детине, который в мире волшебства ухитряется добиваться потрясающих результатов с помощью физической силы, мы писали в отдельной новости (и о манге-первоисточнике Хадзимэ Комототоже). А сейчас стало известно о пополнении в касте: к сэйю присоединились Рэйдзи Кавасима (протагонист Фуши из «Для тебя, Бессмертный»), Кайто Исикава (Девятый из «Эха террора»), Такуя Эгути (супершпион Лойд Форджер из «Семьи шпиона») и Рэйна Уэда (Канао Цуюри из «Истребителя демонов»). Всем бы такую команду по спасению мира.
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