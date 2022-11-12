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Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ

12 ноября
2022 год

Новости кино >>
12 ноября 2022

Телеканал ТВЦ рассказал о грядущих премьерах сериалов с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец.

Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ
фото: Пресс-служба ТВЦ

12-го ноября зрителям представят детективный мини-сериал «Судьба по книге перемен», снятый по одноименному произведению Татьяны Устиновой. Предыдущие экранизации серии «Писательница Маня Поливанова» были показаны на ТВЦ в 2015 году. Как и прежде, в роли Алекса Шан-Гирея — Павел Трубинер, а образ Мани воплотила Кристина Бабушкина.

Книга вышла в свет в декабре прошлого года. По сюжету Маня вынуждена помогать своей тете Эмилии – знаменитому экстрасенсу, чьи предсказания странным образом сбываются. Обнаружив тетю убитой, она начинает искать преступника, но вот только понятия не имеет, как это делать и с чего начать.

По словам Трубинера, «Алекс вообще очень странный для сегодняшнего мира человек. Не то что неприспособленный, а он идет как бы в параллели с ним: если планета крутится в одну сторону, то он — в другую».

Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ
фото: Пресс-служба ТВЦ

19 ноября на телеканале состоится премьера детектива «Дела житейские» с Ольгой Павловец в главной роли. Она сыграет Веру Филатову, вернувшуюся из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь женщина вливается в необычный социальный проект – службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Сценарий фильма привлек меня сразу же. Здесь нет душераздирающих мелодрам, героиня наделена хорошей иронией по отношению к жизни, самоиронией, она позитивна — не уходит в «декадансное» настроение, а пытается идти дальше, справляться с проблемами. В глубине души очень надеюсь, что эта история будет иметь продолжение – по крайне мере, для этого есть все вводные», — отметила Павловец.
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Кристина БабушкинаОльга ПавловецПавел Трубинер
фильмы
Дела житейскиеСудьба по книге перемен

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