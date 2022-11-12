У Лили Коллинз появится «Сообщник»

Лили Коллинз исполнит главную роль в экранизации романа Лизы Лутц «Сообщник» (The Accomplice), сообщает Variety.
фото: Variety
В центре истории — лучшие друзья со времен колледжа Луна Грей и Оуэн Манн, чьи судьбы навсегда связаны совместным прошлым. Через много лет героев снова объединяет трагедия, когда происходит жестокое убийство жены Оуэна.
Сценарий адаптирует Оливия Милч, работавшая над «8 подругами Оушена». Коллинз не только сыграет ведущую роль, но и выступит исполнительным продюсером. Проект выйдет на Amazon.
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