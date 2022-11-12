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У Лили Коллинз появится «Сообщник»

12 ноября
2022 год

Новости кино >>
12 ноября 2022
Лили Коллинз исполнит главную роль в экранизации романа Лизы Лутц «Сообщник» (The Accomplice), сообщает Variety.

У Лили Коллинз появится «Сообщник»
фото: Variety

В центре истории — лучшие друзья со времен колледжа Луна Грей и Оуэн Манн, чьи судьбы навсегда связаны совместным прошлым. Через много лет героев снова объединяет трагедия, когда происходит жестокое убийство жены Оуэна.

Сценарий адаптирует Оливия Милч, работавшая над «8 подругами Оушена». Коллинз не только сыграет ведущую роль, но и выступит исполнительным продюсером. Проект выйдет на Amazon.
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