Сандра О присоединилась к Роберту Дауни-младшему в сериале «Сочувствующий»

ревью

Главная тема «Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»

Новости кино Контрразведчики Павел Трубинер и Екатерина Вилкова взялись за новое дело Телепремьера детектива «Баренцево море» состоится 14 ноября на канале «Россия»

Новости кино Марьяна Спивак и Елена Панова отправились в Пятигорск в продолжении «Шифра» Третий сезон ретродетектива посвящен памяти Сергея Пускепалиса

Интервью Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать» Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко

Интервью Анар: «Я всегда был немножко принцем» Популярный актер — об участии в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», образе в соцсетях и жажде славы

Спутник телезрителя «Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло 11 ноября, 11:05, Дом Кино