Сандра О присоединилась к Роберту Дауни-младшему в сериале «Сочувствующий»

В основу сюжета положен одноименный дебютный роман Вьет Тхань Нгуена, опубликованный в 2015 году. Книга была признана бестселлером года по версии журнала The New York Times и отмечена Пулитцеровской премией. Это история двойного агента, который работает на тайную полиции проамериканской Южновьетнамской республики и параллельно передает сведения армии Вьетконга, при этом сопереживая обеим сторонам конфликта.
Как стало известно ранее, Роберт Дауни-младший воплотит образы сразу нескольких антагонистов — конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского кинорежиссера.
Сандра О сыграет раскрепощенную феминистку, которая оказалась в центре любовного треугольника. Производством сериала для телеканала HBO занимается студия A24.
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