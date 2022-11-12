Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сандра О присоединилась к Роберту Дауни-младшему в сериале «Сочувствующий»

12 ноября
2022 год

Новости кино >>
12 ноября 2022
Сандра О, известная по проекту «Убивая Еву», присоединилась к актерскому составу сериала «Сочувствующий» (The Sympathizer). В режиссерском кресле — постановщик «Олдбоя» Пак Чхан-Ук, сообщает The Hollywood Reporter.

Сандра О присоединилась к Роберту Дауни-младшему в сериале «Сочувствующий»
фото: Getty Images

В основу сюжета положен одноименный дебютный роман Вьет Тхань Нгуена, опубликованный в 2015 году. Книга была признана бестселлером года по версии журнала The New York Times и отмечена Пулитцеровской премией. Это история двойного агента, который работает на тайную полиции проамериканской Южновьетнамской республики и параллельно передает сведения армии Вьетконга, при этом сопереживая обеим сторонам конфликта.

Как стало известно ранее, Роберт Дауни-младший воплотит образы сразу нескольких антагонистов — конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского кинорежиссера.

Сандра О сыграет раскрепощенную феминистку, которая оказалась в центре любовного треугольника. Производством сериала для телеканала HBO занимается студия A24.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Роберт Дауни-мл.Сандра ОПак Чхан Ук
фильмы
Убивая Еву

анонс

Скорбим

Андрей Стоянов
10 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Стоянов.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Владимир Иванов (II)
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Анастасия Чепелюк
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Грейс Келли
Пино Колицци
Мирослав Конаровский
Рада Митчелл
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram