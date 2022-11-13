Исполнилось 100 лет со дня рождения Оскара Вернера

Оскар Йозеф Бшлиссмайер родился 13 ноября 1922 года в Вене. В конце 1930-х несколько раз промелькнул на киноэкране в немых лентах в эпизодических ролях и как статист. В 1941-м благодаря своему наставнику, режиссеру и актеру Лотарю Мютелю, 18-летний Вернер получил ангажемент в венском «Бюргтеатре», в котором с небольшими перерывами проработал на протяжении долгих лет. В том же году был призван в армию, но не желая служить на стороне Германии, делал все возможное, чтобы избежать отправки на фронт. Во время отпуска выходил на сцену. Незадолго до окончания войны Вернер дезертировал, и в течение нескольких месяцев ему пришлось скрываться. В 1944-м его отправили на офицерские курсы, однако, вскоре он был признан негодным из-за ранения, полученного во время воздушного налета американцев. После войны он играл как у себя на родине, в Вене («Бюргтеатр», Венский народный театр, «Раймундтеатр»), так и в театральных труппах других городов Австрии и Германии.
Кинодебют актера состоялся в 1948-м в фильме Карла Хартля «Ангел с тромбоном». Спустя три года после еще нескольких европейских картин его позвали в Голливуд на роль немецкого военнопленного в шпионском триллере Анатоля Литвака «Решение перед рассветом». В 1953-м кинокомпания XX Century Fox в лице продюсера Дэвида Ф. Занука предложила ему семилетний контракт. Однако предлагаемые роли не устраивали Вернера, и он вернулся в Европу, поселился в Тризене, в княжестве Лихтенштейн. В 1950-е годы утвердился как исполнитель ведущих ролей в пьесах классического репертуара, а в конце десятилетия организовал собственную театральную труппу. Его лучшей сценической ролью был шекспировский Гамлет.
фото: кадр из фильма «Жюль и Джим»
Вернер считал себя театральным актером, поэтому в кино снимался тех, которые могли его заинтересовать. Засветился в небольшой роли студента в провалившейся картине Макса Офюльса «Лола Монтес», сыграл нацистского офицера в военной драме Георга Вильгельма Пабста «Последний акт» и Моцарта в одноименной биографической ленте, которую снял уже неоднократно работавший с ним Карл Хартль. Признание пришло к Вернеру в 1962-м с фильмом французского режиссера Франсуа Трюффо «Жюль и Джим», в котором предстал в качестве немца Жюля. Спустя четыре года Трюффо, подружившийся с актером, позвал его воплотить образ Монтего в экранизации знаменитого романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Снимался у Стэнли Крамера («Корабль дураков»), Майкла Андерсона («Башмаки рыбака») и Мартина Ритта («Шпион, пришедший с холода»), а также в сериале «Коломбо». Пробовал силы в режиссуре, сняв в 1958-м по своему сценарию телефильм «Верный Иуда», где также сыграл главную роль. Всего за свою жизнь успел сняться в 30 картинах и получить две награды: «Золотой глобус» и премию Нью-Йоркского кружка кинокритиков.
С начала 1970-х почти не покидал Лихтенштейн, выезжая только на гастроли, которые проходили в немецкоязычных странах и США. К сожалению, большинство театральных проектов Вернера в последние годы его жизни окончились провалом — так и не состоявшаяся постановка «Юлия Цезаря» в Вене, провал премьеры спектакля «Принц Хомбургский», крайне неудачное выступление на «Вахау-фестивале» в Кремсе. Актер также выступал как декламатор, читая произведения классиков мировой литературы. Оскар Вернер скончался на 62-м году жизни в Марбурге 23 октября 1984-го, незадолго до своего творческого вечера. За два дня до этого не стало его друга Франсуа Трюффо.
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