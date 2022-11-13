Исполнилось 100 лет со дня рождения Оскара Вернера

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«Феи: Легенда о чудовище»: Как приручить монстра… в себе?

«Как я провел этим летом»: «Антихрист» встречает «Джерри»

Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»

«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко