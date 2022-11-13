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Ханна Уэддингхэм записалась в «Каскадеры»

13 ноября
2022 год

Новости кино >>
13 ноября 2022
Звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет в фильме «Каскадеры» (The Fall Guy) по мотивам одноименного сериала 80-х годов, уверяет Deadline.

Ханна Уэддингхэм записалась в «Каскадеры»
фото: deadline.com

Ранее к фильму присоединились Эмили Блант, Райан Гослинг и Аарон Тейлор-Джонсон. Режиссером выступает Дэвид Литч, а сценаристом — Дрю Пирс. Производством занимается студия Universal — съемки проходят Австралии. Премьера картины намечена на 1 марта 2024 года.

Оригинал рассказывает о голливудском каскадере, который в перерывах между киносъемками подрабатывает детективом и охотником за головами. Он использует физические возможности, чтобы гоняться за преступниками, и в этом герою помогают его кузен и подруга. Подробности сюжета современной адаптации не сообщаются.
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