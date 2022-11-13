Ханна Уэддингхэм записалась в «Каскадеры»

Звезда сериала «Тед Лассо
» Ханна Уэддингхэм
сыграет в фильме «Каскадеры» (The Fall Guy) по мотивам одноименного сериала 80-х годов, уверяет Deadline
.
Ранее к фильму присоединились Эмили Блант
, Райан Гослинг
и Аарон Тейлор-Джонсон
. Режиссером выступает Дэвид Литч
, а сценаристом — Дрю Пирс. Производством занимается студия Universal — съемки проходят Австралии. Премьера картины намечена на 1 марта 2024 года.
Оригинал рассказывает о голливудском каскадере, который в перерывах между киносъемками подрабатывает детективом и охотником за головами. Он использует физические возможности, чтобы гоняться за преступниками, и в этом герою помогают его кузен и подруга. Подробности сюжета современной адаптации не сообщаются.
обсуждение >>