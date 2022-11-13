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«Ветреная река» обзаведется сиквелом

13 ноября
2022 год

Новости кино >>
13 ноября 2022
Криминальный вестерн Тейлора Шеридана «Ветреная река» с Джереми Реннером и Элизабет Олсен, вышедший в 2017 году, обзаведется продолжением. Согласно Variety, режиссерское кресло фильма займет Кари Скогланд, работавшая над «Соколом и Зимним солдатом».


Сиквел с подзаголовком «Следующая глава» поведает о новоиспеченном следопыте американской службы рыболовства и дичи Чипе Хэнсоне, втянутомм в отчаянную и опасную борьбу между властями, линчевателем и индейской резервацией, на чьей территории прошла новая серия ритуальных убийств.

Студия Castle Rock Entertainment приступит к производству картины в январе. За сценарий отвечают Патрик Массетт и Джон Зинман, причастные к созданию «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц».
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