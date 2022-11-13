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Аллен Хьюз снимет биографическую ленту про Снупа Догга

13 ноября
2022 год

Новости кино >>
13 ноября 2022

Рэперу Снупу Доггу посвятят биографическую ленту. Картину снимет для студии Universal Аллен Хьюз, уточняет Variety.


В безымянном на данный момент байопике, затрагивающем жизненный путь музыканта, можно будет услышать его обширный музыкальный каталог. Сценарий фильма доверили автору дилогии «Чёрная пантера» Джо Роберту Коулу. Проект станет дебютным фильмом для студии Догга Death Row Pictures.

Дебют рэпера, певца, автора песен, актера, продюсера, ди-джея, медийной личности и предпринимателя состоялся в 1992 году, когда он принял участие в записи дебютного сингла Доктора Дре Deep Cover. Снуп продал более 35 миллионов альбомов по всему миру, 17 раз номинировался на премию «Грэмми» и удостоен премии «Эмми». Сыграл более 50 ролей в кино и на телевидении, принимал участие в озвучивании мультфильмов и игр.
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