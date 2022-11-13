Аллен Хьюз снимет биографическую ленту про Снупа Догга

Рэперу Снупу Доггу
посвятят биографическую ленту. Картину снимет для студии Universal Аллен Хьюз
, уточняет Variety
.
В безымянном на данный момент байопике, затрагивающем жизненный путь музыканта, можно будет услышать его обширный музыкальный каталог. Сценарий фильма доверили автору дилогии «Чёрная пантера
» Джо Роберту Коулу. Проект станет дебютным фильмом для студии Догга Death Row Pictures.
Дебют рэпера, певца, автора песен, актера, продюсера, ди-джея, медийной личности и предпринимателя состоялся в 1992 году, когда он принял участие в записи дебютного сингла Доктора Дре Deep Cover. Снуп продал более 35 миллионов альбомов по всему миру, 17 раз номинировался на премию «Грэмми» и удостоен премии «Эмми». Сыграл более 50 ролей в кино и на телевидении, принимал участие в озвучивании мультфильмов и игр.
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