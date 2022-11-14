Время рыжих: как снимали фильм «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским

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Новости кино Анна Банщикова и Борис Щербаков стали «Перелетными птицами» Премьера криминальной мелодрамы состоится 26 ноября на «Dомашнем»

Спутник телезрителя «Ранго»: Одинокий рейнджер В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ

Лайфстайл «Хана им всем»: Владимир Кехман рассказал о будущем МХАТ имени Горького Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом

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Главная тема Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»

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