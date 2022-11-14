Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Аттила-завоеватель»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет»

14 ноября
2022 год

Новости кино >>
14 ноября 2022

Завершились съемки мелодрамы Карена Захарова «Если сердце дрогнет». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в картине исполнили Ольга Калашникова и Михаил Химичев.

Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«В проекте я исполняю роль очень сильной женщины, которая несмотря на испытания судьбы, старается бороться. Не каждый человек справится с такими трудностями… Она ищет новый смысл жить, любить и слушать свое сердце», — рассказала Ольга Калашникова.

По сюжету уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына. Муж, устав от страданий жены, оказывается в постели ее подруги Ольги. Обоим стыдно перед Татьяной, но прекратить отношения они не в силах. Николай просит развод. Окончательно отчаявшись, главная героиня идет в церковь. Священник советует не искать ребенка, похожего на погибшего сына, а взять того, при встрече с которым дрогнет сердце.

Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Михаила Химичева, его «герой – за справедливость, не берёт взятки, в отличии от его коллеги, потому что Михаилу важна правда, а не деньги. У него сложилась тяжелая судьба – трудности с карьерой, неверная женщина... Но встретив Таню, он оживает, зная, что может добиться правосудия и обрести настоящее счастье».

Компанию исполнителям главных ролей составили Илья Бледный, Мария Малиновская, Владимир Бутенко, Анастасия Шеховцова, Даниил Бледный и Алиса Кот. Сценарий написала Наталья Марфина. За визуальную составляющую отвечают оператор Арунас Баразнаускас и художник-постановщик Игорь Гембель-Зайкин. Премьера мелодрамы состоится на «Dомашнем».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Линейку премьер на «Dомашнем» продолжат мелодрамы с Анастасией Михайловой и Ириной Крутик
Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое»
«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Арунас БаразнаускасДаниил БледныйИлья БледныйВладимир БутенкоИгорь Гембель-ЗайкинКарен ЗахаровОльга КалашниковаМария МалиновскаяНаталья МарфинаМихаил ХимичевАнастасия Шеховцова
фильмы
Если сердце дрогнет

фотографии >>
Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет» фотографии
Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет» фотографии
Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет» фотографии
Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Александр Сайко
13 ноября ушёл из жизни актёр Александр Сайко.
Велта Скурстене
12 ноября ушла из жизни актриса Велта Скурстене.
Александр Латушко
12 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Латушко.
Андрей Стоянов
10 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Стоянов.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Андрей Бурковский
Оксана Калиберда
Мария Кожевникова
Никита Кукушкин
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Марина Федина
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Оливье Маршаль
Лаура Рэмси
Лаура Сан Джакомо
Рэй Шарки
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Хищник из бездны
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Гриша Субботин
комедия
Россия, 2022
Должник
комедия, криминальный фильм
Казахстан, 2022
Домой!
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram