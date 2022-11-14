Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет»

«В проекте я исполняю роль очень сильной женщины, которая несмотря на испытания судьбы, старается бороться. Не каждый человек справится с такими трудностями… Она ищет новый смысл жить, любить и слушать свое сердце», — рассказала Ольга Калашникова.
По сюжету уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына. Муж, устав от страданий жены, оказывается в постели ее подруги Ольги. Обоим стыдно перед Татьяной, но прекратить отношения они не в силах. Николай просит развод. Окончательно отчаявшись, главная героиня идет в церковь. Священник советует не искать ребенка, похожего на погибшего сына, а взять того, при встрече с которым дрогнет сердце.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Михаила Химичева, его «герой – за справедливость, не берёт взятки, в отличии от его коллеги, потому что Михаилу важна правда, а не деньги. У него сложилась тяжелая судьба – трудности с карьерой, неверная женщина... Но встретив Таню, он оживает, зная, что может добиться правосудия и обрести настоящее счастье».
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