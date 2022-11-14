На питчинге Фонда кино представили «Безумную планету» и сказки про молодых Арину Родионовну и Ягу

ревью

Гендиректор МХАТа им. Горького поделился мнением о коллегах

«Табаков стоял передо мной по стойке смирно»: Владимир Кехман об авторитетах в театральном сообществе

«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

«Он ударил меня по лицу»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причинах развода с Кириллом Дыцевичем

«Феи: Легенда о чудовище»: Как приручить монстра… в себе?

Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом

«Хана им всем»: Владимир Кехман рассказал о будущем МХАТ имени Горького

«Корабль ушёл»: Дженнифер Энистон призналась, что пыталась забеременеть с помощью ЭКО

Интервью

Анар: «Я всегда был немножко принцем»

Популярный актер — об участии в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», образе в соцсетях и жажде славы