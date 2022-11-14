На питчинге Фонда кино представили «Безумную планету» и сказки про молодых Арину Родионовну и Ягу

Фонд кино
провел очную защиту авторской анимации, детских и семейных проектов. На ней было представлено 37 проектов.
В частности, представители киностудии «Союзмультфильм» рассказали о «Безумной планете», сочетающей пластилиновую, кукольную анимацию и 3D-графику. Режиссером анимационной ленты выступит мультипликатор Сергей Меринов
. По его словам, он хочет «сделать кино интересное, необычное, страшное, но при этом смешное и увлекательное. "Дневники Ийона Тихого", "Автостопом по галактике" — всегда хотелось что-то такое мне сделать, потому что я на такой фантастике вырос»
.
События картины с производственным бюджетом в 200 млн рублей разворачиваются в далеком будущем, когда люди научились делать живые планеты, необходимые для разных целей. Например, Планета-мозг является вселенским суперкомпьютером. Однако Планета Луна-парк сошла с ума и похитила ее настройщика. Теперь Вселенский компьютер предлагает отправить на поиски экипаж галактики Космодурней. В результате временного парадокса команда вновь становится детьми, что отчасти помогает ей в спасении людей.
Еще одним фантастическим проектом решила удивить киностудия «Мельница». Режиссером мультфильма «Экспедитор» заявлен Антон Дьяков
, а продюсерами выступают Сергей Сельянов
и Александр Боярский
.
Зрителям предлагают историю о будущем, когда все ресурсы Земли исчерпаны. Космонавтов сменили экспедиторы, которые доставляют сырье из далеких звездных систем. После нескольких путешествий на другие планеты помощник экспедитора Глеб понимает, что они занимаются обычным грабежом. Чтобы спасти жизнь своей матери и свою любовь, главному герою приходится помочь молодой цивилизации планеты Карьер 17.
Киностудия «Шар» презентовала мультфильм Вари Яковлевой
«Море было большое», чьим художественным руководителем выступит Андрей Хржановский
. Бюджет производства составляет 57 млн рублей, релиз запланирован на 1 сентября 2027 года.
Это история девушки Веры и ее молодого человека, между которыми большое-большое море непонимания и одиночества. Каждый пытается идти своим путем, но притяжение друг к другу заставляет менять свою жизнь.
Компания 1-2-3 Production рассказала подробности об анимационной ленте «Фантастическая молодость Арины Родионовны». Бюджет фильма оценивается в 350 млн рублей, такую же сумму создатели запросили у Фонда. Прокат запланирован на 2025-2026 года.
По сюжету девочка Арина, ставшая впоследствии няней Александра Сергеевича Пушкина, отправляется в Лукоморье, чтобы спасти пропавшего отца Родиона. В волшебной стране маленькая воительница собирает команду: Ученого Кота, Царевича Елисея и молчаливого Бельчонка. Все вмести они должны победить Темную Царицу, которая хочет поработить Лукоморье и его сказочных жителей. Вероятно, персонажи сказок Пушкина существовали в реальности. Данная история может послужить стартом для возникновения франшизы.
Киностудия им. Горького работает над новогодним фильмом Кирилла Кузина
«Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
, Риналем Мухаметовым
и Дмитрием Назаровым
, который может появиться на больших экранах в 2025-м. Создатели просят поддержать на сумму в 690 млн рублей.
По сюжету в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь – одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир.
Еще одним любопытным проектом стала «Молодая Яга» Кима Дружинина
, разрабатываемая киностудией РОК по сценарию Натальи Дубовой
.
Зрителям поведают, как в ночь, когда разрушился мост между Миром Живых и Миром Мертвых, на пороге дома у края Дремучего Леса было оставлено дитя. Этим домом является обитель колдовского рода Ягинь, стерегущих рубеж. Найденной девочке дали имя Яра. Через века ее будут помнить как Баба Яга.
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