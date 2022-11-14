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«Пираток Карибского моря» с Марго Робби отправили за борт

14 ноября
2022 год

Новости кино >>
14 ноября 2022

Женский спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли отменен. Об этом рассказала актриса в интервью Vanity Fair.

«У нас была идея создать ориентированную на женских героинь историю, не полностью феминистскую, но совершенно другого рода картину, которая могла стать очень классной. Но они не хотят такое снимать», — цитирует издание актрису.

«Пираток Карибского моря» с Марго Робби отправили за борт
фото: marca.com

О фильме впервые заговорили летом 2020 года. Над сценарием работала Кристина Ходсон, с которой Робби создала кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Капитану Джеку Воробью в исполнении Джонни Деппа места в запланированной картине не нашлось. Еще ранее, в 2019-м, сообщалось, что Крэйг Мазин займется перезапуском серии вместе с ее постоянным сценаристом Тедом Эллиоттом. Продюсером обеих картин планировал выступить создатель «Пиратов» Джерри Брукхаймер.

Поскольку Депп в июне одержал победу в судебном процессе над бывшей супругой Эмбер Хёрд, то появилась вероятность возвращения актера к звездной роли в ребуте, который Disney пока еще не отменил.
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Джерри БрукхаймерДжонни ДеппКрэйг МазинМарго РоббиЭмбер ХёрдТед Эллиотт
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Пираты Карибского моряХищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

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