«Пираток Карибского моря» с Марго Робби отправили за борт

Женский спин-офф «Пиратов Карибского моря
» с Марго Робби
в главной роли отменен. Об этом рассказала актриса в интервью Vanity Fair
.
«У нас была идея создать ориентированную на женских героинь историю, не полностью феминистскую, но совершенно другого рода картину, которая могла стать очень классной. Но они не хотят такое снимать», —
цитирует издание актрису.
О фильме впервые заговорили летом 2020 года. Над сценарием работала Кристина Ходсон, с которой Робби создала кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
». Капитану Джеку Воробью в исполнении Джонни Деппа
места в запланированной картине не нашлось. Еще ранее, в 2019-м, сообщалось, что Крэйг Мазин
займется перезапуском серии вместе с ее постоянным сценаристом Тедом Эллиоттом
. Продюсером обеих картин планировал выступить создатель «Пиратов» Джерри Брукхаймер
.
Поскольку Депп в июне одержал
победу в судебном процессе над бывшей супругой Эмбер Хёрд
, то появилась вероятность возвращения актера к звездной роли в ребуте, который Disney пока еще не отменил.
обсуждение >>