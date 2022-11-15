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«За огурцы заплатите»: эксклюзивный отрывок комедии «Гриша Субботин»

15 ноября
2022 год

Новости кино >>
15 ноября 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок комедии Кирилла Котельникова «Гриша Субботин» про приключения молодого курьера.



По сюжету у курьера Гриши Субботина сегодня много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идет к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера, — это любовь.

Титульную роль в картине исполнил 18-летний дебютант Андрей Михайлов из Екатеринбурга. Компанию ему составили Алина Махнева, Александр Михайлов, солист группы «Чайф» Владимир Шахрин и звезды «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков.

«За огурцы заплатите»: эксклюзивный отрывок комедии «Гриша Субботин»

Большая часть историй, которые случаются с Гришей Субботиным, — вымышленные, а остальные взяты из жизни сценаристом Леонидом Андроновым. Некоторые ключевые реплики появились в фильме благодаря продюсеру Евгению Горенбургу, который также сыграл одного из самых колоритных клиентов Гриши, олигарха Сергея Ардалионыча.

В российский прокат «Гриша Субботин» выйдет 17 ноября.
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