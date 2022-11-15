Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко»

Студия Gallop
(«Бродяга Кэнсин
», «Детская игрушка
») спешит представить первый трейлер аниме «Я и Робоко
» по одноименной манге Сюхэя Миядзаки
. Премьера намечена на 4 декабря 2022 года (хорошая добавка к аниме-премьерам осени
).
В прекрасном будущем у большинства семей есть антропоморфные роботы-помощницы. Бытовые проблемы по дому теперь решают восхитительные горничные с ласковой улыбкой. Школьник Бандо, наслушавшись рассказов друзей о чудо-девушках, уговаривает маму купить ему такую же. Но, как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы! Прибывшая красотка на заказ больше похожа на неуклюжего пауэрлифтера, то и дело отмачивает глупые шуточки и совершенно не справляется с работой по дому.
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«Ликорис Рекойл» — другая история необычных девочек из сферы обслуживания
Постановкой руководит Акитаро Даити
(«Очень приятно, Бог
», «Звезда Калейдо
»), за сценарий отвечает Саюри Оба
(«Романтический убийца
»), а дизайном персонажей занимается Юко Эбара
. Комик Сюн Мацуо
, ранее замеченный лишь в эпизодах, озвучит Робоко, а Бондо заговорит голосом Минами Цуды
(Кана Сома из «Корзинки фруктов
», Салли из «Черного клевера
»).
Карамельный трек, звучащий в трейлере, — это опенинг сериала от группы Gang Parade
с говорящим названием Lol. Впрочем, от экранизации Сюхэя Миядзаки можно ждать и более тонкого юмора: в трейлере цитируется «Терминатор
» и упоминается Наппа из «Драконьего жемчуга
», а обложки первых десяти томов манги отсылают
к другим популярным произведениям для юношей и не только.
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