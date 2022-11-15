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Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко»

15 ноября
2022 год

Новости кино >>
15 ноября 2022
Студия GallopБродяга Кэнсин», «Детская игрушка») спешит представить первый трейлер аниме «Я и Робоко» по одноименной манге Сюхэя Миядзаки. Премьера намечена на 4 декабря 2022 года (хорошая добавка к аниме-премьерам осени).


В прекрасном будущем у большинства семей есть антропоморфные роботы-помощницы. Бытовые проблемы по дому теперь решают восхитительные горничные с ласковой улыбкой. Школьник Бандо, наслушавшись рассказов друзей о чудо-девушках, уговаривает маму купить ему такую же. Но, как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы! Прибывшая красотка на заказ больше похожа на неуклюжего пауэрлифтера, то и дело отмачивает глупые шуточки и совершенно не справляется с работой по дому.

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Постановкой руководит Акитаро ДаитиОчень приятно, Бог», «Звезда Калейдо»), за сценарий отвечает Саюри ОбаРомантический убийца»), а дизайном персонажей занимается Юко Эбара. Комик Сюн Мацуо, ранее замеченный лишь в эпизодах, озвучит Робоко, а Бондо заговорит голосом Минами Цуды (Кана Сома из «Корзинки фруктов», Салли из «Черного клевера»).

Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко»

Карамельный трек, звучащий в трейлере, — это опенинг сериала от группы Gang Parade с говорящим названием Lol. Впрочем, от экранизации Сюхэя Миядзаки можно ждать и более тонкого юмора: в трейлере цитируется «Терминатор» и упоминается Наппа из «Драконьего жемчуга», а обложки первых десяти томов манги отсылают к другим популярным произведениям для юношей и не только.
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Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко» фотографии
Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко» фотографии
Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко» фотографии
Есть робоженщины в японских селеньях: трейлер комедийного сериала «Я и Робоко» фотографии
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