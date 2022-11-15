Фильмы Константинопольского, Федорченко, Шамирова и Твердовского включены в программу фестиваля «Зимний»

Объявлена основная конкурсная программа Первого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет с 2 по 8 декабря в московских кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион». Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено десять ожидаемых отечественных фильмов, снятых в 2021 и 2022 годах.
Не забыли организаторы смотра и про якутский кинематограф — за награду будут бороться ленты Степана Бурнашёва и Любови Борисовой. Детективная драма «Айта», основанная на реальных событиях, рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты. «Не хороните меня без Ивана» – это история о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, страдавшего от летаргического сна.
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