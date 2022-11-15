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Фильмы Константинопольского, Федорченко, Шамирова и Твердовского включены в программу фестиваля «Зимний»

15 ноября
2022 год

Новости кино >>
15 ноября 2022
Объявлена основная конкурсная программа Первого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет с 2 по 8 декабря в московских кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион». Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено десять ожидаемых отечественных фильмов, снятых в 2021 и 2022 годах.

В программе фестиваля представлены драма Тамары Дондурей «Рядом» о переживании смерти близкого человека с Екатериной Ермишиной, Ингеборгой Дапкунайте и Татьяной Друбич, «Доктор» Артёма Темникова, где главную роль – доктора Христофорова – исполнил Сергей Пускепалис, а также новая картина Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале» о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.

«Клипмейкеры»
фото: пресс-служба фестиваля

Также в конкурсе «Наводнение» Ивана И. Твердовского, представляющее собой экранизацию повестей Евгения Замятина «Наводнение» и «Север», «Волны» Михаила Брашинского о попытках пережить смерть близкого человека и одиночество с Викторией Толстогановой и Владиславом Абашиным, «Меньшее зло» Виктора Шамирова об отношениях супружеской пары, давно потерявшей страсть, с Алексеем Розиным, Виктором Добронравовым и Полиной Агуреевой в главных ролях, «Клипмейкеры» Григория Константинопольского о герое, чей путь к славе лежал через лихие девяностые, и хоррор Игоря Волошина «Медея» по сценарию Василия Сигарева.

Не забыли организаторы смотра и про якутский кинематограф — за награду будут бороться ленты Степана Бурнашёва и Любови Борисовой. Детективная драма «Айта», основанная на реальных событиях, рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты. «Не хороните меня без Ивана» – это история о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, страдавшего от летаргического сна.
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