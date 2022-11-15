Фильмы Константинопольского, Федорченко, Шамирова и Твердовского включены в программу фестиваля «Зимний»

ревью

Новости кино Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»

Лайфстайл Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям По его мнению, премия потеряла художественное значение

Лайфстайл Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани Актёры, чьи корни уходят в бывшие союзные республики

Лайфстайл Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят» Помощница актрисы выкрала его за час до эфира

Ролики фильмов «Сага о Винланде». 2 сезон. Трейлер №2 с русскими субтитрами О злоключениях обычного исландского юноши Торфинна на берегах Ютландии

Главная тема Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»